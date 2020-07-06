«Травмы серьёзные»: в Ярославской области из окна выпала девочка. Это третий случай за неделю

В Угличском районе Ярославской области из окна квартиры на втором этаже выпала пятилетняя девочка. Всё случилось быстро в минувшее воскресенье, 5 июля: девочка залезла на открытое окно и облокотилась на москитную сетку. Родители были дома, просто не успели подбежать вовремя.
— Травмы серьёзные. Ребёнок госпитализирован, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
В полиции начали проверку, чтобы разобраться, как всё произошло, и есть ли вина родителей в том, что недоглядели за ребёнком.
В полиции предупреждают родителей о том, что никогда не нужно рассчитывать на москитные сетки, а на окна лучше установить специальные фиксаторы, не позволяющие открыть шире чем на несколько сантиметров.
С наступлением жары подобные случаи стали происходить один за другим. На днях в Ярославле выпал из окна четырёхлетний мальчик, а в Рыбинском районе 1 июля упала трёхлетняя малышка. В июне выпал из окна трёхлетний мальчик, но рухнул на крышу пристройки, что спасло его от тяжёлых травм. Полицейским он рассказал, что он супергерой, который умеет летать.