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«Травмы серьёзные»: в Ярославской области из окна выпала девочка. Это третий случай за неделю

В полиции выясняют, почему за ребёнком недоглядели

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Девочка получила серьёзные травмы&nbsp;

Девочка получила серьёзные травмы 

В Угличском районе Ярославской области из окна квартиры на втором этаже выпала пятилетняя девочка. Всё случилось быстро в минувшее воскресенье, 5 июля: девочка залезла на открытое окно и облокотилась на москитную сетку. Родители были дома, просто не успели подбежать вовремя.

— Травмы серьёзные. Ребёнок госпитализирован, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

В полиции начали проверку, чтобы разобраться, как всё произошло, и есть ли вина родителей в том, что недоглядели за ребёнком.

В полиции предупреждают родителей о том, что никогда не нужно рассчитывать на москитные сетки, а на окна лучше установить специальные фиксаторы, не позволяющие открыть шире чем на несколько сантиметров.

С наступлением жары подобные случаи стали происходить один за другим. На днях в Ярославле выпал из окна четырёхлетний мальчик, а в Рыбинском районе 1 июля упала трёхлетняя малышка. В июне выпал из окна трёхлетний мальчик, но рухнул на крышу пристройки, что спасло его от тяжёлых травм. Полицейским он рассказал, что он супергерой, который умеет летать.

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