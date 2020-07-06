«Травмы серьёзные»: в Ярославской области из окна выпала девочка. Это третий случай за неделю

В Угличском районе Ярославской области из окна квартиры на втором этаже выпала пятилетняя девочка. Всё случилось быстро в минувшее воскресенье, 5 июля: девочка залезла на открытое окно и облокотилась на москитную сетку. Родители были дома, просто не успели подбежать вовремя.

— Травмы серьёзные. Ребёнок госпитализирован, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

В полиции начали проверку, чтобы разобраться, как всё произошло, и есть ли вина родителей в том, что недоглядели за ребёнком.

В полиции предупреждают родителей о том, что никогда не нужно рассчитывать на москитные сетки, а на окна лучше установить специальные фиксаторы, не позволяющие открыть шире чем на несколько сантиметров.