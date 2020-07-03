В Ярославле из окна выпал 4-летний малыш: что известно о состоянии ребёнка

В Ярославле 2 июля из балконного окна дома по улице Кузнецова выпал 4-летний малыш. Ребенок упал с высоты второго этажа. Мальчик остался жив, его госпитализировали с травмами.



— У ребенка травмы средней тяжести — переломы и ушибы, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

По предварительной информации, ребенок во время игры свесился через балконное ограждение, не удержался и выпал. Дома мальчик находился вместе с родителями. Сейчас по факту падения проводится проверка.

Похожий случай произошел недавно в Угличе. Малыш подбежал к окну, оперся на москитную сетку и полетел вниз. Ребёнок упал на машину, а потом на асфальт. Травмы у мальчика были очень серьезные. Тогда мать ребенка оставила его с родственницей, которая ушла в магазин, не закрыв окно.