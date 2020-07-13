Был дома с родителями: в Ярославле с четвёртого этажа выпал малыш

Это повторяется: в Ярославле из окна квартиры на четвёртом этаже выпал ребёнок. Четырёхлетний малыш пострадал днём 12 июля в Красноперекопском районе.

— По предварительной информации, ребенок находился дома вместе с родителями, в комнате было открыто окно, облокотившись на москитную сетку, мальчик выпал, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.



Ребёнка увезли в больницу. Можно сказать, что малышу повезло — критичных травм ребёнок не получил.



В этом месяце это уже не первый случай. В Угличском районе из окна выпала пятилетняя девочка, в Ярославле с балкона выпал четырёхлетний малыш, в Рыбинском районе из окна квартиры выпала трёхлетняя девочка.

