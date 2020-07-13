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Был дома с родителями: в Ярославле с четвёртого этажа выпал малыш

Четырёхлетнего мальчика увезли в больницу

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Малыш облокотился на москитную сетку

Малыш облокотился на москитную сетку

Это повторяется: в Ярославле из окна квартиры на четвёртом этаже выпал ребёнок. Четырёхлетний малыш пострадал днём 12 июля в Красноперекопском районе.

— По предварительной информации, ребенок находился дома вместе с родителями, в комнате было открыто окно, облокотившись на москитную сетку, мальчик выпал, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Ребёнка увезли в больницу. Можно сказать, что малышу повезло — критичных травм ребёнок не получил.

В этом месяце это уже не первый случай. В Угличском районе из окна выпала пятилетняя девочка, в Ярославле с балкона выпал четырёхлетний малыш, в Рыбинском районе из окна квартиры выпала трёхлетняя девочка.

Полиция проводит проверку и напоминает, что москитные сетки не защищают, а часто, наоборот, становятся причиной падения детей из окон.

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выпал из окнаребёнок
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