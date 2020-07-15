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Происшествия

«Окно открыл брат»: в Рыбинске двухлетний малыш погиб, выпав с шестого этажа

Подробности трагедии в Ярославской области

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Ребенок умер до приезда медиков

Ребенок умер до приезда медиков

В Рыбинске 13 июля произошла трагедия. Из окна шестого этажа многоквартирного дома выпал 2-летний малыш. Ребенок умер еще до приезда медиков.

— Происшествие случилось примерно в 21:55, — сообщает «Рыбинский дневник».

— В семье трое детей. Старший открыл окно, и они все стали, играя вечером, смотреть в окно, — написали в соцсетях местные жители.

К сожалению, трагические случаи с выпавшими детьми летом происходят часто. 12 июля в Красноперекопском районе четырёхлетний малыш выпал из окна четвертого этажа. В Угличском районе из окна выпала пятилетняя девочка, в Ярославле с балкона выпал четырёхлетний малыш, в Рыбинском районе из окна квартиры выпала трёхлетняя девочка.

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Рыбинскребенок выпал из окна
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