Стали известны подробности трагедии в госпитале ветеранов в Ярославле, где из окна реанимационного отделения выпал пациент.
Погибшему было 69 лет. Как рассказал источник 76.RU, знакомый с ситуацией, когда мужчина поступил в госпиталь, у него было состояние средней степени тяжести. Но позже его перевели в реанимацию, в одноместную палату — состояние ухудшилось.
— Врачи делали обход, всё было штатно, как вдруг сработала сигнализация — отключение маски. Врач пришёл в палату и увидел открытое окно. Выглянул туда — а пациент лежит на асфальте, — рассказал источник 76.RU.
Врачи бросились реанимировать упавшего, но мужчина умер. Как говорят медики, причиной случившегося могли стать возрастные изменения в мозгу.
Напомним, госпиталь ветеранов был перепрофилирован под лечение коронавирусных больных.
Несколько дней назад в госпитале умер врач общей практики из Гаврилов-Ямской ЦРБ Владимир Кудрявцев. Мужчина всего шесть дней не дожил до своего пятидесятилетия.