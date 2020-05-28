Стали известны подробности трагедии в госпитале ветеранов в Ярославле, где из окна реанимационного отделения выпал пациент.

Погибшему было 69 лет. Как рассказал источник 76.RU, знакомый с ситуацией, когда мужчина поступил в госпиталь, у него было состояние средней степени тяжести. Но позже его перевели в реанимацию, в одноместную палату — состояние ухудшилось.

— Врачи делали обход, всё было штатно, как вдруг сработала сигнализация — отключение маски. Врач пришёл в палату и увидел открытое окно. Выглянул туда — а пациент лежит на асфальте, — рассказал источник 76.RU.