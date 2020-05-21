Светлане из Ярославля 50 лет. Она попала в госпиталь ветеранов войн 13 апреля из Соловьевской больницы, где ей делали операцию на ноге. Видимо, там и подхватила коронавирус. Через несколько дней после операции у нее поднялась температура до 39 градусов. Врачи отправили ее в специализированное отделение госпиталя ветеранов войн. Там она пролежала три недели. К счастью, выздоровела. Сейчас женщина рассказала, что она пережила и как её лечили.



Лежали на животе



Я попала в госпиталь в самый первый день работы в нем коронавирусного отделения. Температура у меня держалась около четырех-пяти дней. Варьировалась от 38 до 39 градусов. Пропало обоняние. Больше никаких симптомов не было. Чтобы определить состояние легких, нужно было сделать компьютерную томографию. В отделении такого аппарата не было, поэтому пациентов возили в другие больницы. Меня возили в туберкулезную. Томография, к счастью, показала у меня поражение менее 5% легких. Это немного. В принципе чувствовала я себя нормально. Хуже приходилось людям с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, астмой, диабетом. Вирус и довольно сильные препараты, которыми лечат больных (это лекарства от малярии, пневмонии и другие), негативно влияют на организм. Все хронические болезни на этом фоне обостряются. В госпитале постоянно меряют количество кислорода в крови. У кого низкое — назначают кислородную терапию. В основном пациенты с пневмониями лежат на животе. Это нужно для облегчения состояния. Полным людям, которым трудно находиться в такой позе, рекомендуют лежать хотя бы на боку.

