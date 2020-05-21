Светлане из Ярославля 50 лет. Она попала в госпиталь ветеранов войн 13 апреля из Соловьевской больницы, где ей делали операцию на ноге. Видимо, там и подхватила коронавирус. Через несколько дней после операции у нее поднялась температура до 39 градусов. Врачи отправили ее в специализированное отделение госпиталя ветеранов войн. Там она пролежала три недели. К счастью, выздоровела. Сейчас женщина рассказала, что она пережила и как её лечили.
Лежали на животе
Я попала в госпиталь в самый первый день работы в нем коронавирусного отделения. Температура у меня держалась около четырех-пяти дней. Варьировалась от 38 до 39 градусов. Пропало обоняние. Больше никаких симптомов не было. Чтобы определить состояние легких, нужно было сделать компьютерную томографию. В отделении такого аппарата не было, поэтому пациентов возили в другие больницы. Меня возили в туберкулезную. Томография, к счастью, показала у меня поражение менее 5% легких. Это немного. В принципе чувствовала я себя нормально. Хуже приходилось людям с хроническими заболеваниями — сердечно-сосудистыми, астмой, диабетом. Вирус и довольно сильные препараты, которыми лечат больных (это лекарства от малярии, пневмонии и другие), негативно влияют на организм. Все хронические болезни на этом фоне обостряются. В госпитале постоянно меряют количество кислорода в крови. У кого низкое — назначают кислородную терапию. В основном пациенты с пневмониями лежат на животе. Это нужно для облегчения состояния. Полным людям, которым трудно находиться в такой позе, рекомендуют лежать хотя бы на боку.
Больные вместе с выздоравливающими
Конечно, врачи, санитарки, медсестры делают для пациентов всё возможное. За это их хочется поблагодарить от всей души! Но есть и минусы в организации лечения. Например, мы лежали в палате сначала вдвоем с одной женщиной, уже шли на поправку, и в это время к нам положили новых заболевших. Мы просили нас перевести в палату к выздоравливающим, но нам ответили, что это не наше дело. Как я поняла, людям, у которых есть свои хронические заболевания, лекарства от них не дают, поэтому препараты советую брать с собой. Передачки от родных в коронавирусном отделении запрещены. Максимум, что могут передать от родственников, — средства гигиены. В самом отделении всем пациентам выдают маски. Когда я только поступила, маски полагались в расчете одна на четыре часа. Но потом стали выдавать две на сутки. В одной я была днём, в другой спала ночью. Видела, что сам персонал иногда вместо бахил ходил в надетых на ноги мусорных пакетах, примотанных скотчем. Защитные халаты у них постоянно рвались. Они их тоже скотчем заклеивали.
Пока ждала результатов, занимала чьё-то место
Первый анализ на COVID-19 у меня взяли 13 апреля. Тогда еще их отправляли в Москву. Результат пришел примерно дней через неделю — положительный. 16 апреля сделали тест повторно — он уже оказался отрицательным. Третий и четвертый сделали 23 и 24 апреля — они опять показали присутствие коронавируса в организме. Следующие анализы взяли 29 апреля и 1 мая. Они оказались отрицательными. Только после этого меня выписали. В последнее время, находясь в больнице, я чувствовала себя уже хорошо. Но из-за того, что тесты приходили отрицательные, меня не выписывали. В итоге я лежала, занимала чьё-то место.
Как только пришел последний отрицательный тест, Светлану попросили выписаться, несмотря на то, что было воскресенье — чтобы освободить место. Женщина и сама была уже рада уехать домой. К счастью, в семье Светланы никто больше не заразился. Сама же она теперь рекомендует всем обязательно беречься и соблюдать все возможные меры профилактики, чтобы не оказаться на её месте.
Комментарий госпиталя
Мы попросили в больнице прокомментировать обозначенные в тексте проблемы.
— У госпиталя, действительно, пока нет своего компьютерного томографа. Сейчас объявлена его закупка. Планируем, что в течение двух месяцев аппарат появится в лечебном учреждении. Что касается палат, то распределение больных в них идет не по тяжести заболевания, а по виду заболевания. Это правомерно. Лекарства для лечения вируса и для сопутствующих заболеваний в госпитале имеются в полном объеме. Также сейчас госпиталь обладает месячным запасом средств индивидуальной защиты. Что касается скотча, то врачи часто сами заклеивают им костюм и бахилы, чтобы не было промежутков — в целях безопасности, — рассказали в госпитале ветеранов войн.