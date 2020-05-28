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Срочно Из окна ковид-госпиталя выпал пациент

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Из окна ковид-госпиталя в Ярославле выпал мужчина

Из окна ковид-госпиталя в Ярославле выпал мужчина

В Ярославле 28 мая у госпиталя ветеранов войн нашли тело мертвого мужчины. По информации нашего источника, это пациент лечебного учреждения, который выпал из окна четвертого этажа, где находится реанимация. Мужчина скончался.

— Тело мужчины обнаружено рядом со зданием госпиталя ветеранов войн. Проводится доследственная проверка. На месте работают следователи, — прокомментировали в СУ СКР по Ярославской области.⠀

Напомним, сейчас в госпитале ветеранов войн лечатся пациенты с коронавирусом и его симптомами.

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