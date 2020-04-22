В Ярославле от коронавируса умер 69-летний мужчина. Он поступил в Госпиталь ветеранов войн на скорой помощи с диагнозом «внебольничная пневмония» в крайне тяжелом состоянии. Врачи приложили максимальные усилия для спасения его жизни. Но лечение осложнялось множественными сопутствующими хроническими заболеваниями.
— Выражаю искренние соболезнования родным и близким, — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — А жителей региона ещё раз прошу быть внимательнее к своему здоровью, соблюдать все меры профилактики, минимизировать контакты. Особенно это относится к пожилым гражданам. Мы продолжим бороться за здоровье и жизнь каждого. Обеспечим в больницах все необходимые условия для этого. Но многое зависит от вас самих. Берегите себя.
Всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 заразились 198 человек. 18 из них полностью выздоровели.
Накануне стало известно о смерти медсестры, у которой тоже был коронавирус. Но погибла она от другой болезни.
Обновлено в 12:18
Статистика оперативного штаба оказалась неверной. Позже стало известно, сколько в Ярославской области на самом деле людей заболело коронавирусом. Также появилась карта распространения инфекции по региону.