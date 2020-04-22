Всего с начала эпидемии в регионе COVID-19 заразились 198 человек. 18 из них полностью выздоровели.



Накануне стало известно о смерти медсестры, у которой тоже был коронавирус. Но погибла она от другой болезни.

Обновлено в 12:18



Статистика оперативного штаба оказалась неверной. Позже стало известно, сколько в Ярославской области на самом деле людей заболело коронавирусом. Также появилась карта распространения инфекции по региону.

