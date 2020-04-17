Сегодня ночью при пожаре в собственном доме на Луговой улице погиб мэр Данилова Иван Свечушкин. Как стало известно порталу 76.RU, в огне также погибла его супруга.
Мы уточняем всю информацию.
Первые подробности ЧП в Ярославской области
Сегодня ночью при пожаре в собственном доме на Луговой улице погиб мэр Данилова Иван Свечушкин. Как стало известно порталу 76.RU, в огне также погибла его супруга.
Мы уточняем всю информацию.
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