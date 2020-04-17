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Срочно В пожаре погиб мэр Данилова и его жена
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Иван Свечушкин погиб в огне

Иван Свечушкин погиб в огне

Сегодня ночью при пожаре в собственном доме на Луговой улице погиб мэр Данилова Иван Свечушкин. Как стало известно порталу 76.RU, в огне также погибла его супруга.

Мы уточняем всю информацию.

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Иван Свечушкин
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