«Ждали скорую 50 минут!»: разъяренный ярославец ворвался на станцию скорой помощи. Видео

— Три скорые помощи стоят! — комментирует ярославец за кадром и обращается к мужчинам, видимо, водителям спецмашин. — Вызов был на 5-ю Яковлевскую? Вы не торопитесь никуда! По 50 минут к сердечнику едете! Вам не надо! Зачем? Вы отдыхаете!

В воскресенье, 20 октября, на станцию скорой помощи в Ярославле ворвался разъяренный мужчина. Причем сам снимал происходящее на телефон. Причиной, по его словам, стало то, что к его знакомому, которому стало плохо в бане, скорая ехала 50 минут.

— В 21:12 вызвали скорую сердечнику, — кричал он. — Человек упал без сознания в бане. Что, выехали уже? Да вы что? 50 минут прошло! К сердечнику! Человек без сознания лежал! Вы нам сказали по телефону, что у вас машин нет. Человеку 35 лет, откуда он знает, сердечник он или нет.



Два видео с места инцидента появились в соцсетях. Под постом ярославцы пишут возмущенные комментарии.



Свой комментарий по поводу произошедшего дали в скорой помощи.



— В связи с большой обращаемостью 20 октября (72 вызова на экране в очереди на обслуживание, и большая часть из них — экстренные) в момент поступления звонка с 5-й Яковлевской все бригады интенсивной терапии были заняты. Вызов был передан первой освободившейся бригаде, которая в тот момент находилась на Нефтестрое (за 26 километров от места вызова). Бригада ехала 18 минут со специальными сигналами. Между тем через 26 минут после первого звонка вызывающий сделал повторный звонок на станцию скорой помощи и в грубой форме с нецензурной лексикой кричал: «Где скорая помощь, человек уже в сознании!» Ещё через 6 минут позвонил в третий раз. Ему было сказано, что бригада направлена, на что он ответил, что в таком случае они поедут сами. Приехавшая в баню бригада никого не обнаружила. Со слов персонала бани, там отдыхала разнополая компания, употребляли алкоголь. Плохо якобы никому не было. Компания вызвала такси и за 20 минут до приезда бригады скорой помощи уехала в неизвестном направлении. Вызов оказался безрезультатным. Диспетчер заволжской подстанции сообщил, что приходили двое мужчин, предположительно в алкогольном опьянении, хотя один из них был за рулём автомобиля, вели себя агрессивно.

