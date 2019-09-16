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ДТП с 7 погибшими
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Директор АТП ответил, почему в салоне разбившегося автобуса люди ехали стоя

Пазик, попавший в ДТП с фурой в Ярославской области, был забит пассажирами

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У водителя автобуса не было шансов выжить...

Фото: правительство Ярославской области, ГУ МЧС России по Ярославской области 

После жуткого ДТП на трассе в Гаврилов-Ямском районе Ространснадзор начал внеплановую проверку Ярославского АТП — имеют ли лицензию разбитый пазик и в том числе другие автобусы предприятия. 

Напомним, салон автобуса, попавшего в ДТП с фурой 14 сентября, был забит. Люди ехали на дачи, в Гаврилов-Ям и в том числе на ретроматч, который проходил в городе в те выходные. Один из пассажиров рассказал, что некоторые ехали стоя. Он также поделился, что творилось в салоне после столкновения с большегрузом.

— По правилам организации перевозок в пригородных автобусах допускаются стоячие места. Не допускаются стоячие места на междугородних маршрутах, — рассказал директор Гаврилов-Ямского АТП Александр Сочнев. — В этом автобусе все сиденья были оборудованы ремнями безопасности.

В субботу утром недалеко от посёлка Заячий-Холм рейсовый автобус Ярославль — Гаврилов-Ям лоб в лоб столкнулся с фурой. На месте погибло 7 человек. В их числе — водитель пазика и фуры, по вине которой погибли люди. В этот же день вечером в больнице скончалась ещё одна пассажирка. Мы также установили личности ещё двоих погибших. Одной из них было всего 22 года. Девушка почему-то не числилась в списке погибших.

Хроника событий — здесь.

Следователи по-прежнему просят помощи у ярославцев. Если момент ДТП попал на камеру вашего видеорегистратора, свяжитесь с редакцией: 8 910 62–17–73, 76@rugion.ru или напишите личное сообщение во «ВКонтакте».

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Наскальный
    16 сен 2019 в 12:23

    Жителей интересует, а Александр Сочнев, пристегивается в своей новой тойоте за 4 млн или тоже, рискует? Он может ушибить лобик и порезать пальчик....

    Гость
    16 сен 2019 в 13:11

    Давно, когда маршрутки ещё только разворачивались в городе и гоняли бесконтрольно, приказом было запрещено набирать стоячих пассажиров в газели, ибо набивалось их туда столько, что иногда не выдерживал пол и отлетали колёса. И это не шутка. Потом запретили и гонять и набивать стоячих. потом разрешили несколько человек при наличии поручней, если бы ещё люди за них, а не за мобильники держались. Сама наблюдала, как-то маршрутка дёрнулась, пять стоячих почти вповалку и у всех руки с самым драгоценным - телефоном вверх, да и часть сидячих клюнув головой вперёд отсолютовали мобильниками. Большие автобусы, конечно повыносливее газелей, но и у них запас прочности не бесконечен, да и поручни установлены не для любования. Берегите себя. Если не удалось миновать переполненного авто, так хоть держитесь.

    гость
    16 сен 2019 в 12:24

    Кто следующий? Не думайте что вас такое не может коснуться