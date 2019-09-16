Директор АТП ответил, почему в салоне разбившегося автобуса люди ехали стоя

После жуткого ДТП на трассе в Гаврилов-Ямском районе Ространснадзор начал внеплановую проверку Ярославского АТП — имеют ли лицензию разбитый пазик и в том числе другие автобусы предприятия.



Напомним, салон автобуса, попавшего в ДТП с фурой 14 сентября, был забит. Люди ехали на дачи, в Гаврилов-Ям и в том числе на ретроматч, который проходил в городе в те выходные. Один из пассажиров рассказал, что некоторые ехали стоя. Он также поделился, что творилось в салоне после столкновения с большегрузом.