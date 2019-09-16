Директор АТП ответил, почему в салоне разбившегося автобуса люди ехали стоя

У водителя автобуса не было шансов выжить...
Фото: правительство Ярославской области, ГУ МЧС России по Ярославской области
После жуткого ДТП на трассе в Гаврилов-Ямском районе Ространснадзор начал внеплановую проверку Ярославского АТП — имеют ли лицензию разбитый пазик и в том числе другие автобусы предприятия.
Напомним, салон автобуса, попавшего в ДТП с фурой 14 сентября, был забит. Люди ехали на дачи, в Гаврилов-Ям и в том числе на ретроматч, который проходил в городе в те выходные. Один из пассажиров рассказал, что некоторые ехали стоя. Он также поделился, что творилось в салоне после столкновения с большегрузом.
— По правилам организации перевозок в пригородных автобусах допускаются стоячие места. Не допускаются стоячие места на междугородних маршрутах, — рассказал директор Гаврилов-Ямского АТП Александр Сочнев. — В этом автобусе все сиденья были оборудованы ремнями безопасности.
В субботу утром недалеко от посёлка Заячий-Холм рейсовый автобус Ярославль — Гаврилов-Ям лоб в лоб столкнулся с фурой. На месте погибло 7 человек. В их числе — водитель пазика и фуры, по вине которой погибли люди. В этот же день вечером в больнице скончалась ещё одна пассажирка. Мы также установили личности ещё двоих погибших. Одной из них было всего 22 года. Девушка почему-то не числилась в списке погибших.
Хроника событий — здесь.
Следователи по-прежнему просят помощи у ярославцев. Если момент ДТП попал на камеру вашего видеорегистратора, свяжитесь с редакцией: 8 910 62–17–73, 76@rugion.ru или напишите личное сообщение во «ВКонтакте».