Началась проверка: одна версия, почему затонул ресторан-дебаркадер в Ярославле

По затонувшему в Волге ресторану-дебаркадеру в Ярославле началась большая проверка. После комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая прошла в правительстве Ярославской области, все полномочия по разбирательству в происшествии передали в Северо-Западную транспортную прокуратуру.

— Есть вероятность угрозы пришвартовки судов, поставили предупредительный буй. Движению судов, в том числе маломерных, дебаркадер не угрожает, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.

Редакция 76.RU дозвонилась до транспортного прокурора, чтобы узнать подробности проверки. Стала известна версия, почему трёхэтажный плавучий ресторан ушёл под воду на два этажа.