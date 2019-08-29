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Утонул ресторан-дебаркадер
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Началась проверка: одна версия, почему затонул ресторан-дебаркадер в Ярославле

И кто будет отвечать за его уборку с Волги

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Затонувший дебаркадер исследовали специалисты

Фото: Александра Савельева 

По затонувшему в Волге ресторану-дебаркадеру в Ярославле началась большая проверка. После комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая прошла в правительстве Ярославской области, все полномочия по разбирательству в происшествии передали в Северо-Западную транспортную прокуратуру. 

— Есть вероятность угрозы пришвартовки судов, поставили предупредительный буй. Движению судов, в том числе маломерных, дебаркадер не угрожает, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области. 

Редакция 76.RU дозвонилась до транспортного прокурора, чтобы узнать подробности проверки. Стала известна версия, почему трёхэтажный плавучий ресторан ушёл под воду на два этажа. 

— Нестандартная ситуация. Будем разбираться в соблюдении закона о безопасности движения на водном транспорте при организации буксировки плавучего объекта, — прокомментировали по телефону в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Иными словами, ресторан могли неправильно буксировать по Волге, потому что тонуть судно начало именно во время этого процесса. Принадлежит судно московской компании «Центр-Гранат», которая фигурирует в федеральных новостях о демонтаже таких ресторанов с Москвы-реки. 

Тем временем к тонущей посудине устремились фотографы и любопытствующие. Её уже сняли на видео с квадрокоптера, а по соцсетям расползаются мемы о «Титанике» на Волге.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    гость
    29 авг 2019 в 14:43

    злых духов реки или небесную кару, как вариант, не рассматривают?
    а может стоит взглянуть на условия страхования?
    и сравнить суммы затрат на создание этого "чуда" и страховых выплат?

    Гость
    29 авг 2019 в 14:36

    Какие буксиры его тащили? Какой договор заключали? Это хоть и не судно, а плавучий объект ( реально так в законодательстве), но он все равно должен быть под Регистром. Есть там документы, предъявлялся регистрам? Если нет, ... не надо было трогать

    Гость
    29 авг 2019 в 13:30

    Это он сейчас не угрожает, пока виден. В водице всё гниёт быстро и когда он ниже воды сомнётся от времени, и опасен станет и вытаскивать сложнее будет.