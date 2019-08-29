Началась проверка: одна версия, почему затонул ресторан-дебаркадер в Ярославле

Затонувший дебаркадер исследовали специалисты
Фото: Александра Савельева
По затонувшему в Волге ресторану-дебаркадеру в Ярославле началась большая проверка. После комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая прошла в правительстве Ярославской области, все полномочия по разбирательству в происшествии передали в Северо-Западную транспортную прокуратуру.
— Есть вероятность угрозы пришвартовки судов, поставили предупредительный буй. Движению судов, в том числе маломерных, дебаркадер не угрожает, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.
Редакция 76.RU дозвонилась до транспортного прокурора, чтобы узнать подробности проверки. Стала известна версия, почему трёхэтажный плавучий ресторан ушёл под воду на два этажа.
— Нестандартная ситуация. Будем разбираться в соблюдении закона о безопасности движения на водном транспорте при организации буксировки плавучего объекта, — прокомментировали по телефону в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Иными словами, ресторан могли неправильно буксировать по Волге, потому что тонуть судно начало именно во время этого процесса. Принадлежит судно московской компании «Центр-Гранат», которая фигурирует в федеральных новостях о демонтаже таких ресторанов с Москвы-реки.
Тем временем к тонущей посудине устремились фотографы и любопытствующие. Её уже сняли на видео с квадрокоптера, а по соцсетям расползаются мемы о «Титанике» на Волге.