Вместе ушли из дома: в Рыбинске ищут пропавших брата и сестру

Виктор и Любовь Лезновы
Фото: управление СКР по Ярославской области
Ярославские следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи детей в Рыбинске. 3 августа днём из квартиры в доме на Волжской Набережной ушли брат с сестрой: 13-летняя Любовь Лезнова и 15-летний Виктор Лезнов. Младшая сестра ушла с телефоном «Самсунг» без сим-карты и связкой ключей.
Из ярких примет: у Любови могла быть с собой розовая поясная сумка. Она была одета в чёрные рваные джинсы, серую толстовку и розовые кроссовки. На вид девочке около 15 лет, рост 160 сантиметров. Её брат ушёл в голубых спортивных штанах, чёрных кроссовках, синем пуловере. Мальчик на вид худощавый, ростом около 170 сантиметров.
Если Виктор раньше никогда не сбегал из дома, то за младшей сестрой такое бывало. Дети ушли, когда взрослых не было дома. Родители обратились за помощью в полицию.
— По факту их безвестного исчезновения следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело, — сообщается в управлении. — В рамках дела розыск более эффективен.
Если вам что-либо известно о местонахождении детей, сообщите об этом по телефону 8(4855) 28-12-81, либо 02 и 102, либо на почту 76@rugion.ru.