Вместе ушли из дома: в Рыбинске ищут пропавших брата и сестру

Ярославские следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи детей в Рыбинске. 3 августа днём из квартиры в доме на Волжской Набережной ушли брат с сестрой: 13-летняя Любовь Лезнова и 15-летний Виктор Лезнов. Младшая сестра ушла с телефоном «Самсунг» без сим-карты и связкой ключей.

Из ярких примет: у Любови могла быть с собой розовая поясная сумка. Она была одета в чёрные рваные джинсы, серую толстовку и розовые кроссовки. На вид девочке около 15 лет, рост 160 сантиметров. Её брат ушёл в голубых спортивных штанах, чёрных кроссовках, синем пуловере. Мальчик на вид худощавый, ростом около 170 сантиметров.