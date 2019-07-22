Пропавшая молодая художница из Ярославля вышла на связь

Вчера вечером в Ярославле волонтёры прекратили поиски 23-летней Полины Коростелкиной. Девушка жива. Она не выходила на связь с 16 июля.



— Вчера общалась с её отчимом, они её ещё не видели, но она через кого-то дала им понять, что жива. Мы с ним на связи. Также нам звонили из полиции, значит, поиск не прекращён, — говорит коллега девушки.

Полина родом из Данилова, но в последнее время живёт в Ярославле и около месяца работает официантом. Снимает комнату на проспекте Ленина. Последний раз на работе была 12 июля.