Пропавшая молодая художница из Ярославля вышла на связь

На днях Полину видели в Ростове. Девушка ехала в сторону Москвы
Фото: Ольга Прохорова, «ЯрСпас»
Вчера вечером в Ярославле волонтёры прекратили поиски 23-летней Полины Коростелкиной. Девушка жива. Она не выходила на связь с 16 июля.
— Вчера общалась с её отчимом, они её ещё не видели, но она через кого-то дала им понять, что жива. Мы с ним на связи. Также нам звонили из полиции, значит, поиск не прекращён, — говорит коллега девушки.
Полина родом из Данилова, но в последнее время живёт в Ярославле и около месяца работает официантом. Снимает комнату на проспекте Ленина. Последний раз на работе была 12 июля.
Известно, что Полина — девушка творческая, любит рисовать.
Тем временем все поисковые отряды Ярославля разыскивают пенсионера с татуировкой на руке. Мужчина пропал около недели назад. Особые приметы и где его видели последний раз.