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Пропавшая молодая художница из Ярославля вышла на связь

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На днях Полину видели в Ростове. Девушка ехала в сторону Москвы

Фото: Ольга Прохорова, «ЯрСпас»

Вчера вечером в Ярославле волонтёры прекратили поиски 23-летней Полины Коростелкиной. Девушка жива. Она не выходила на связь с 16 июля. 

— Вчера общалась с её отчимом, они её ещё не видели, но она через кого-то дала им понять, что жива. Мы с ним на связи. Также нам звонили из полиции, значит, поиск не прекращён, — говорит коллега девушки.

Полина родом из Данилова, но в последнее время живёт в Ярославле и около месяца работает официантом. Снимает комнату на проспекте Ленина. Последний раз на работе была 12 июля.

Известно, что Полина — девушка творческая, любит рисовать. 

Тем временем все поисковые отряды Ярославля разыскивают пенсионера с татуировкой на руке. Мужчина пропал около недели назад. Особые приметы и где его видели последний раз.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
22 июл 2019 в 12:03

Как же правильно поступают волонтеры, что не комментируют личную жизнь разыскиваемых, а сообщают только конечный результат поисков. Это уважение личности, какой бы эта личность не была. А что делают остальные?

гостья
22 июл 2019 в 11:53

Так и пишите, что официантку ищете! А то Художница...