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Подключились все поисковые отряды: в Ярославле разыскивают пенсионера с татуировкой на руке

Особые приметы пропавшего и где его видели в последний раз

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Борису Дмитриевичу 82 года

Фото: ЯРОО поиск детей и взрослых «ЯрСпас» / Vk.com

Родственники Бориса Сурикова переживают: дедушка пропал неделю назад. Уехал из дома на дачу на Резинотехнике и пропал. Где он может быть — неизвестно. Вчера вечером к поискам подключились все поисковые отряды Ярославля.

Предположительно мужчина был одет в куртку песчаного цвета или клетчатую рубашку синего цвета, брюки и ботинки темного цвета. На голове была панама защитного цвета. Выглядит Борис Суриков непримечательно: среднего роста, с серо-голубыми глазами, седыми волосами, на голове лысина. Единственное, что бросается в глаза, — татуировка на левой руке с надписью «Боря».

— Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просим позвонить по телефонам: 8 (4852) 24-02-02 в полицию и волонтёрам: 8 930 1-165-165, — пишут волонтёры поискового отряда «Партизан».

Похожая история случилась пару недель назад. В Ярославле пенсионер ушёл на дачу и пропал. Несколько дней его искали и чудесным образом нашли. Волонтёры рассказали подробности.

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