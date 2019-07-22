Подключились все поисковые отряды: в Ярославле разыскивают пенсионера с татуировкой на руке

Родственники Бориса Сурикова переживают: дедушка пропал неделю назад. Уехал из дома на дачу на Резинотехнике и пропал. Где он может быть — неизвестно. Вчера вечером к поискам подключились все поисковые отряды Ярославля.



Предположительно мужчина был одет в куртку песчаного цвета или клетчатую рубашку синего цвета, брюки и ботинки темного цвета. На голове была панама защитного цвета. Выглядит Борис Суриков непримечательно: среднего роста, с серо-голубыми глазами, седыми волосами, на голове лысина. Единственное, что бросается в глаза, — татуировка на левой руке с надписью «Боря».

