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Не выходит на связь с мамой: в Ярославле пропала молодая художница

У девушки есть особые приметы

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Родные волнуются и ждут Полину

Фото: Ольга Прохорова, «ЯрСпас»

В Ярославле волонтёры объявили розыск 23-летней Полины Коростелкиной. Девушка пропала 16 июля, и до сих пор о ее местонахождении не известно.

Полина родом из Данилова, но в последнее время жила в Ярославле.

— На связь с родственниками девушка не выходит, — говорят волонтёры отряда «ЯрСпас».

Девушка стройная, с зелеными глазами и короткой стрижкой. Есть особая примета — татуировка на плечах и груди. Девушка творческая — несколько лет назад даниловские СМИ писали о ней как о талантливой художнице.

Дома Полину очень ждут и переживают.

— Её видели видели в Ростове, ехала в сторону Москвы, — говорит мама Полины.

Если вы знаете что-то о местонахождении девушки, позвоните волонтёрам «ЯрСпаса»: 8 910 964-08-38.

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КОММЕНТАРИИ (1)

очевидец
20 июл 2019 в 20:31

фото бы лучше нормальные приложили. например, татуировок)