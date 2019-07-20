Не выходит на связь с мамой: в Ярославле пропала молодая художница

Родные волнуются и ждут Полину
Фото: Ольга Прохорова, «ЯрСпас»
В Ярославле волонтёры объявили розыск 23-летней Полины Коростелкиной. Девушка пропала 16 июля, и до сих пор о ее местонахождении не известно.
Полина родом из Данилова, но в последнее время жила в Ярославле.
— На связь с родственниками девушка не выходит, — говорят волонтёры отряда «ЯрСпас».
Девушка стройная, с зелеными глазами и короткой стрижкой. Есть особая примета — татуировка на плечах и груди. Девушка творческая — несколько лет назад даниловские СМИ писали о ней как о талантливой художнице.
Дома Полину очень ждут и переживают.
— Её видели видели в Ростове, ехала в сторону Москвы, — говорит мама Полины.
Если вы знаете что-то о местонахождении девушки, позвоните волонтёрам «ЯрСпаса»: 8 910 964-08-38.