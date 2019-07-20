Не выходит на связь с мамой: в Ярославле пропала молодая художница

В Ярославле волонтёры объявили розыск 23-летней Полины Коростелкиной. Девушка пропала 16 июля, и до сих пор о ее местонахождении не известно.



Полина родом из Данилова, но в последнее время жила в Ярославле.



— На связь с родственниками девушка не выходит, — говорят волонтёры отряда «ЯрСпас».

Девушка стройная, с зелеными глазами и короткой стрижкой. Есть особая примета — татуировка на плечах и груди. Девушка творческая — несколько лет назад даниловские СМИ писали о ней как о талантливой художнице.

