«Мозг пока работает»: врачи пытаются спасти мальчика, придавленного плитой от Вечного огня

Следователи СУ СКР по Ярославской области возбудили уголовное дело по факту падения гранитной плиты от Вечного огня на девятилетнего мальчика в Гаврилов-Яме. Сейчас они выясняют, из-за кого произошло ЧП, в котором пострадал второклассник.

— Ребёнок в больнице, он еле дышит, — сообщили друзья семьи пострадавшего. — Мозг пока работает. Но он в очень тяжёлом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Решается вопрос о его перевозе в московскую клинику.



ЧП произошло вчера — на девятилетнего мальчика упала гранитная мемориальная плита от монумента «Вечный огонь». Мальчик сейчас находится в тяжёлом состоянии. Жители Гаврилов-Яма рассказали, что упавшую плиту от монумента поставили обратно и завернули чёрным полиэтиленовым пакетом. Делом занялся Следственный комитет.

