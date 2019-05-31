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Происшествия
Плита Вечного огня придавила ребенка

«Мозг пока работает»: врачи пытаются спасти мальчика, придавленного плитой от Вечного огня

Ярославские следователи возбудили уголовное дело

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Мальчик пострадал у монумента

Фото: Правительство Ярославской области / Vk.com

Следователи СУ СКР по Ярославской области возбудили уголовное дело по факту падения гранитной плиты от Вечного огня на девятилетнего мальчика в Гаврилов-Яме. Сейчас они выясняют, из-за кого произошло ЧП, в котором пострадал второклассник.

— Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса «Причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности», — сообщает следственный комитет.

Известно, что у пострадавшего мальчика открытая черепно-мозговая травма: перелом основания черепа, ушиб головного мозга.

— Ребёнок в больнице, он еле дышит, — сообщили друзья семьи пострадавшего. — Мозг пока работает. Но он в очень тяжёлом состоянии. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Решается вопрос о его перевозе в московскую клинику.

ЧП произошло вчера — на девятилетнего мальчика упала гранитная мемориальная плита от монумента «Вечный огонь». Мальчик сейчас находится в тяжёлом состоянии. Жители Гаврилов-Яма рассказали, что упавшую плиту от монумента поставили обратно и завернули чёрным полиэтиленовым пакетом. Делом занялся Следственный комитет.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

Вечный огоньЧПдети

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КОММЕНТАРИИ (6)

RomanD
31 мая 2019 в 11:51

«причинения тяжкого вреда здоровья по неосторожности» - вообще не понятно.
"мы нечаянно не закрепили плиту"? так?
по неосторожности на бегу выбить мобилу у зеваки - это неосторожность, а незакреплённая плита у монумента - это уже преступная халатность.
пацану - выздоровления, близким - сил...

Галина Львовна
31 мая 2019 в 13:24

а мальчик каким образом был придавлен в процессе лазания или сидения на памятнике??? плиты сами не падают, вроде....

Дмитрий
31 мая 2019 в 13:18

Сейчас навыдумывают залезал, ломом подковырнул , лишь бы прикрыть свой зад , всех кто виновен в тюрьму . Ребёнку сил и скорейшего выздоровления .