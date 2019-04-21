Поджоги обойдутся нам дорого: сколько стоит один сгоревший мусорный бак

За последний несколько дней в Ярославской области снова начали гореть мусорные контейнеры регионального оператора «Хартия».

На днях загорелся бак на площадке на улице Труфанова у дома № 17, корпус 2. К счастью, его успели потушить до полного разрушения. В минувшую пятницу мусорные контейнеры горели в Рыбинске на улице 50 лет ВЛКСМ (сгорело три штуки) и в на улице Елены Колесовой у дома № 54.

По последним данным оператора по обращению с мусором, убытки значительные.

— На 18 апреля текущего года нанесён материальный ущерб на сумму 2 миллиона 113 тысяч 948 рублей за порчу контейнеров, — рассказали в пресс-службе «Хартии».