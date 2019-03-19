После недавней трагедии в одной из квест-комнат Рыбинска, где 17-летней посетительнице выбило глаз петардой, следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура занялась проверкой. Вчера озвучили её результаты.



— Сотрудники государственного пожарного надзора Ярославля, Рыбинска и Углича приняли участие в 13 проверках квест-комнат, выявили более 75 нарушений требований законодательства в области пожарной безопасности, — сообщили в управлении МЧС России по Ярославской области.



Во многих квест-комнатах не было инструкций о мерах пожарной безопасности. Персонал не обучен мерам пожарной безопасности, отсутствует лицо, ответственное за пожарную безопасность. Также проверяющим не понравилось, что в некоторых квест-комнатах заблокированы эвакуационные выходы.

