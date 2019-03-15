На самой жуткой дороге в Ярославле оторвало колесо фуре

Большегруз застрял в яме
На одном из самых разваленных мостов Ярославля застряла фура. Длинномеру оторвало колесо в яме на Суринском путепроводе при въезде в Дзержинский район со стороны Юго-западной окружной дороги.
— Авария в правой полосе по направлению в Брагино. В левой ямы залатали, а правые полосы на путепроводе в ужасном состоянии, — рассказывают с дороги автомобилисты.
На путепроводе образовался небольшой затор из-за застрявшего большегруза.
В Ярославле эксперты провели тщательные замеры ещё одного путепровода и пришли к выводам, что его нужно немедленно закрыть для движения. Иначе мост рухнет.
Ну может теперь что-то изменится, НАВЕРНОЕ. Ибо иск к мэрии будет очень даже
от ивановского переезда до промышленной В ЛЮБОМ МЕСТЕ можно словить такую поломку. так каждый год. в прошлом году у КАМАЗа спарку так же вырвало. мужику гибдд надо вызывать. ох не дешёвый это ремонт...
интересно бы узнать сколько денег ежегодно тратится на содержание и ремонт этого участка... ,,дороги Ярославля,, ауууу. не хотите финансовые документы запросить? или только пообсуждать где какая машина в сугробе стоит можете?