15 марта пятница
СЕЙЧАС +4°С
usd 65.40
eur 74.06

Темы

СЕЙЧАС +4°С
usd 65.40
eur 74.06
Происшествия

На самой жуткой дороге в Ярославле оторвало колесо фуре

Авария случилась на Суринском путепроводе

Поделиться

1 573
4 Обсудить

Все новости

Все новости

Большегруз застрял в яме

Фото: Андрей Трифф 

На одном из самых разваленных мостов Ярославля застряла фура. Длинномеру оторвало колесо в яме на Суринском путепроводе при въезде в Дзержинский район со стороны Юго-западной окружной дороги. 

— Авария в правой полосе по направлению в Брагино. В левой ямы залатали, а правые полосы на путепроводе в ужасном состоянии, — рассказывают с дороги автомобилисты.

На путепроводе образовался небольшой затор из-за застрявшего большегруза. 

Грузовая машина осталась без колеса из-за ямы

В Ярославле эксперты провели тщательные замеры ещё одного путепровода и пришли к выводам, что его нужно немедленно закрыть для движения. Иначе мост рухнет. 

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

ДТПямы

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (4)

Гость
15 март 2019 в 15:28

Ну может теперь что-то изменится, НАВЕРНОЕ. Ибо иск к мэрии будет очень даже

злобныйгном
15 март 2019 в 15:03

от ивановского переезда до промышленной В ЛЮБОМ МЕСТЕ можно словить такую поломку. так каждый год. в прошлом году у КАМАЗа спарку так же вырвало. мужику гибдд надо вызывать. ох не дешёвый это ремонт...
интересно бы узнать сколько денег ежегодно тратится на содержание и ремонт этого участка... ,,дороги Ярославля,, ауууу. не хотите финансовые документы запросить? или только пообсуждать где какая машина в сугробе стоит можете?

Иван
15 март 2019 в 15:00

По Суринскому мосту был же победный рапорт с фотками - все мол ямы залатали литым асфальтом..теперь оказывается только одну половину дороги..Волков,.ну сколько втирать то будем???

Последние новости