На самой жуткой дороге в Ярославле оторвало колесо фуре

На одном из самых разваленных мостов Ярославля застряла фура. Длинномеру оторвало колесо в яме на Суринском путепроводе при въезде в Дзержинский район со стороны Юго-западной окружной дороги.

— Авария в правой полосе по направлению в Брагино. В левой ямы залатали, а правые полосы на путепроводе в ужасном состоянии, — рассказывают с дороги автомобилисты.

На путепроводе образовался небольшой затор из-за застрявшего большегруза.