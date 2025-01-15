«Я себе места не нахожу. Я не живу». Убийцы 19-летней студентки вышли на свободу на 15 лет раньше срока

Кристину Приходько изнасиловали и убили 21 декабря 2017 года Источник: предоставлено Константином Приходько

Новосибирцев Сергея Ю. и Максима О. в 2018 году приговорили к 40 годам колонии строгого режима на двоих. Они изнасиловали и убили 19-летнюю Кристину Приходько — заманили ее в коттедж под предлогом уборки. Убийц отправили в места заключения без возможности выйти досрочно, но несколько дней назад отец девушки узнал, что оба преступника на свободе — через участие в СВО. Один из них уже успел вернуться и купить квартиру в другом городе. История громкого преступления и освобождения от наказания — в материале NGS.RU.

Как убили Кристину Приходько

В конце декабря 2017 года 19-летняя новосибирская студентка Кристина Приходько увидела объявление в одном из сообществ во «ВКонтакте» — за уборку коттеджа предлагали заплатить три тысячи рублей. «Вакансию» 19 декабря разместил некий Сергей Осипов. Девушка согласилась на подработку и договорилась о встрече.

21 декабря Кристина приехала к ТРЦ «Мега» — у магазина «Леруа Мерлен» стоял автомобиль с двумя пассажирами. За рулем был Сергей Ю., автор объявления, а его товарищ Максим О. был на заднем сиденье. Кристина на тот момент еще не знала, что уборка не требовалась — с самого начала друзей интересовал лишь секс. Втроем молодые люди доехали до двухэтажного дома. Девушка увидела, что коттеджем оказалась законсервированная на зиму дача без отопления, и догадалась, что ее позвали не ради наведения порядка. Дело о ее убийстве станет одним из самых громких в 2018 году в столице Сибири.

Девушка быстро поняла, что попала в ловушку, но не смогла дать отпор двум мужчинам Источник: предоставлено Константином Приходько

Из материалов следует, что Кристина занервничала и попыталась кому-то позвонить, но у нее отобрали телефон. Девушка пыталась отбиться, бросив в одного из преступников металлический совок. Попытка защититься оказалась неудачной: затащили на второй этаж, перекрыли лестницу диваном, а затем изнасиловали. О. и Ю. угрожали, что обезобразят девушке лицо, если она будет сопротивляться.

Друзья решили скрыть следы преступления и убить Кристину. Ее лицо перемотали полиэтиленовой пленкой и держали, пока она не перестала дышать. Тело поместили в сумку, вывезли в лес и присыпали снегом.

Подозреваемых задержали 23 декабря. Они признали вину лишь частично, пытаясь переложить ответственность друг на друга. Например, Сергей Ю., организатор преступления, утверждал, что Кристина якобы согласилась на половой акт с ним, а Максима О. боялась и отказывалась от близости. Ю. хотел убедить следствие, что это его друг совершил изнасилование и убийство, а тот лишь наблюдал. Он уверял, что девушка восприняла как розыгрыш то, что ее лицо замотали пленкой. Сам О., в свою очередь, утверждал, что боялся Ю. и действовал по его указаниям. Следователей это не убедило — в их переписке нашли явные признаки того, что они изначально планировали преступление вместе.

«Нагло ухмылялись»

Суд над Сергеем Ю. и Максимом О. проходил в 2018 году. Тогда NGS.RU общался с родственниками и друзьями Кристины Приходько. Отец убитой Константин говорил, что преступники вели себя на суде нагло и не раскаивались.

— Ни разу никакого обращения не было. Убийцы нагло ухмылялись весь процесс в суде. Улыбались и ухмылялись. Никакого раскаяния там нет, — говорил отец.

Он вспоминал, что пытался отговорить дочь от такой подработки и не рисковать, но она настояла на своем, так как хотела зарабатывать самостоятельно. Молодой человек Кристины тоже советовал ей не соглашаться. В день убийства, когда девушка перестала выходить на связь, он нашел автора объявления об уборке коттеджа и спросил, где она. Сергей Ю. ответил, что она не явилась на встречу — тогда Кристина уже была мертва.

Подсудимые прятали лица, но вели себя дерзко Источник: Алёна Истомина / NGS.RU

Подруга Кристины рассказывала, что девушка мечтала создать семью и завести детей.

— Животных очень любила, детей маленьких. Детей очень хотела. У нее была даже мысль своих двоих или троих и одного приемного. Безумно хотела завести хрюшку маленького. [Был] Саша, мальчик, с которым дружила. Там всё серьезно было. Несмотря на то что они ссорились часто. Будущее уже предопределено было: свадьба и дети, — рассказывала Алина Шурыгина.

Сергею Ю. и Максиму О. предъявили обвинения по статьям об убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, краже и похищении документов. Ю. приговорили к 22 годам колонии строгого режима, а его подельника — к 18.

Отец Кристины сомневается, что когда-нибудь оправится от случившегося Источник: предоставлено Константином Приходько











У осужденных не было права на условно-досрочное освобождение. Также суд постановил компенсировать Константину Приходько моральный ущерб в размере 6 миллионов рублей и около 200 тысяч рублей, потраченных на похороны.

Преступление, но не наказание

Отец Кристины не рассчитывал, что ему кто-нибудь заплатит установленную судом компенсацию, поэтому не удивлялся, что на его счет поступало в среднем по 1000–1500 рублей. Когда поступила большая сумма, Константин Приходько решил разобраться в причинах и узнал, что Максим О. вышел на свободу еще год назад.

— 7 февраля прошлого года О. из ИК-14 приехал в «десятку» (ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение № 10»). А 12 февраля он покинул колонию и отправился на СВО. По моим данным, он получил ранение, выплаты и купил в Оренбурге квартиру. Второй, Сергей Ю., 21 декабря прошлого года тоже отправился на СВО. Как раз в годовщину убийства моей дочери. При этом руководство ИК-18 мне говорило, что они никогда такого не возьмут. Сейчас он находится где-то в учебном центре, — рассказал отец Кристины.

О том, что убийцы его дочери на свободе, Константин узнал несколько дней назад.

— Я сейчас себе места не нахожу три дня после того, как узнал о том, что они на свободе. Съездил к руководству колонии, потому что люди обещали, что таких не должны брать ни в коем случае — они ни УДО не подлежат, ни какой-либо амнистии, но всё равно они уехали. То есть им дали шанс, я в шоке от всего этого. Я хочу, чтобы наши бойцы узнали, с кем будут биться бок о бок, — продолжает отец убитой.

И Максим О., и Сергей Ю. (фото 10-летней давности) на момент убийства были женаты. Ю. воспитывал двоих детей Источник: соцсети Максима О. и Сергея Ю.











За минувшие семь лет Константин Приходько так и не оправился после случившегося. Мужчина воспитывал дочь один. У него остался сын.

— Я не живу. Это 7 лет назад я жил, а сейчас я просто существую, понимаете? У меня самое ценное и самое дорогое забрали. Это моя дочь, я ее один воспитывал, это самое дорогое у меня в жизни было, — заключил Константин.

Корреспондент NGS.RU направил запрос в пресс-службу ГУФСИН России по Новосибирской области, чтобы подтвердить информацию об освобождении Сергея Ю. и Максима О.

Журналистам не удалось связаться с осужденными по нескольким найденным номерам телефонов. Сергея Ю. нет в социальных сетях, а Максим О. в марте прошлого года создал страницу во «ВКонтакте». На одном из фото он стоит, опираясь на костыль. Связаться с Максимом О. не удалось, так как последние два месяца он не был онлайн. Несколько родственников преступников отказались общаться с корреспондентом или утверждали, что ничего не знают о его судьбе.

Почему убийцы на свободе?

В России установилась практика освобождения от уголовной ответственности как осужденных, так и подсудимых. С 2023 года процесс регламентировал федеральный закон от 24.06.2023 № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», а сейчас — федеральный закон от 23 марта 2024 года № 61-ФЗ.

У закона есть несколько особенностей. На освобождение от ответственности не имеют права осужденные, в том числе за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних (п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 131 УК РФ, п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 132 УК РФ).

Сергей Ю. и Максим О. не попадают в эти категории. Их судили по этим же статьям, но не по тем частям, которые касаются несовершеннолетних, поэтому ограничение ФЗ на них не распространяется. Убийство и кража тоже не входят в перечень преступлений, которые запрещают подписывать контракт.

Похожий случай произошел в ноябре 2023 года. Осужденный за жестокое убийство кемеровчанки Веры Пехтелевой подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и получил помилование. Когда отец убитой узнал об освобождении преступника и рассказал об этом СМИ, эта новость настолько всколыхнула страну, что решение прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Есть <…> путь, когда осужденные, в том числе и по тяжким статьям, искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами, — заявил Песков.

В разговоре с нашими коллегам из NGS42.RU отец убитой Евгений Пехтелев отметил, что решение о помиловании и отправку преступника на СВО считает несправедливыми. По его мнению, за такое жестокое преступление осужденный должен был провести в колонии весь 17-летний срок.