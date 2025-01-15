Опубликованы переговоры из самолета, разбившегося в Актау. Что говорили пилоты: главное

Самолет, который рухнул в Актау Источник: читатель Городских порталов











15 января появилась полная расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL, разбившегося в казахстанском Актау. Ее опубликовал телеграм-канал BAZA.

Из расшифровки следует, что важнейшие решения о полете экипаж принимал самостоятельно. В частности, пилоты сами решили не садиться в Грозном, не лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку (и в итоге лететь в Актау).

Исходя из расшифровки, российские диспетчеры предложили пилотам сесть в Грозном. Затем диспетчеры предложили приземлиться и в Махачкале. Также они давали пилотам данные по другим российским аэропортам, но экипаж решил в них не лететь.

— Более того, из записей становится понятно, что версия о столкновении с птицами, а также о взорвавшемся газовом баллоне на борту была озвучена именно экипажем самолета в переговорах с диспетчерами. Из записей также следует, что внешнее воздействие на самолет было, хотя пилот не стал объявлять ЧС на борту, — пишет BAZA.

Выжившие в авиакатастрофе вспоминают, что происходило в момент падения Источник: Городские порталы

В расшифровке есть фраза пилотов: «Набираем эшелон 1-5-0, в нас попала птица». Позднее экипаж добавил: «У меня самолет теряет управление. <…> У нас гидравлика отказала». Экипаж обсуждал с диспетчерами аэропорты, те давали им информацию об их условиях и погоде. Тем не менее пилоты решили не приземляться в России.

— Кислород заканчивается в кабине пассажирской. Значит, там взорвался кислородный, по-моему, баллон. А значит, запах топлива идет. А пассажирам некоторым… а значит, теряют сознание. Разрешите, мы пойдем на меньшей высоте? — обратились к диспетчерам пилоты.

— Азербайджан 82-43, какой необходим эшелон, сообщите. И информацию принял, взорвался кислородный баллон, кончается кислород, теряют сознание пассажиры, — ответили экипажу.

Напомним, рейс Azerbaijan Airlines потерпел крушение 25 декабря. Он следовал рейсом Баку — Грозный, однако разбился вблизи Актау. Из 67 человек, находившихся на борту, погибли 38. Среди них были и россияне.

Авиаэксперты высказывали разные версии катастрофы — от пробития баков до ошибки управления. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул свою — о том, что самолет обстреляли с земли.

Росавиация объясняла, что во время полета AZAL Грозный был под атакой беспилотников.

— Украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в городах Грозном и Владикавказе. В связи с этим в районе аэропорта Грозного вводился режим «Ковер», предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства, — отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

Ядров уже тогда сообщил, что командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, однако попытки были безуспешны. В районе воздушной гавани наблюдался плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости.