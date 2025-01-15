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Политика Война на Ближнем Востоке Израиль и ХАМАС договорились прекратить огонь в секторе Газа. Главное о соглашении

Израиль и ХАМАС договорились прекратить огонь в секторе Газа. Главное о соглашении

Его подлинность подтвердил Дональд Трамп

208
2 комментария

AP Photo / Adel Hana

Источник:

15 января Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. По данным The Times of Israel, официально о соглашении будет объявлено «в ближайшие часы».

Подробности сообщают арабские СМИ. Как пишет Al Jazeera, Израиль на первом этапе сделки отведет силы на глубину 700 метров по границам сектора Газа.

Дональд Трамп подтвердил, что соглашение достигнуто. Он заверил, что израильские заложники, которых удерживал ХАМАС, будут освобождены. На первом этапе сделки речь идет об освобождении 33 заложников — так сообщает Al Jazeera.

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Посредниками в переговорах выступали Катар и Египет. Также договоренности поддержала Турция.

Обострение между Израилем и ХАМАС началось 7 октября 2023 года. Боевики атаковали израильские поселения, убили и увели в заложники множество людей. Жертвы исчислялись сотнями погибших и десятками пленных. В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа. Его целью было полное уничтожение движения ХАМАС. Вскоре в секторе Газа настала гуманитарная катастрофа, власти сектора сообщали о многих тысячах погибших.

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Конфликт разрастался, в него был втянут Ливан и хуситы из Йемена, новое обострение случилось между Израилем и Ираном. Из-за последнего некоторые эксперты опасались Третьей мировой.

Если вы не знаете, что такое ХАМАС и где находится сектор Газа, то прочитайте наши карточки с главной информацией. В них мы ответили на все «стыдные» вопросы о конфликте на Ближнем Востоке.

ПО ТЕМЕ
Израиль Газа Сектор Газа Дональд Трамп
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Комментарии
2
Гость
1 час
Не по нашему, по нашему надо до последнего, ради власти вождя и его денег, ради ресентимента и маразма Урааааааа Ураааааа Урааааа
Гость
46 минут
Весь мир воюет постоянно. Восток воюет очень постоянно. Никакого мира на Ближнем Востоке не будет.
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