Израиль и ХАМАС договорились прекратить огонь в секторе Газа. Главное о соглашении

AP Photo / Adel Hana Источник: Жители Газы на руинах мечети, разрушенной израильским ударом











15 января Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. По данным The Times of Israel, официально о соглашении будет объявлено «в ближайшие часы».

Подробности сообщают арабские СМИ. Как пишет Al Jazeera, Израиль на первом этапе сделки отведет силы на глубину 700 метров по границам сектора Газа.

Дональд Трамп подтвердил, что соглашение достигнуто. Он заверил, что израильские заложники, которых удерживал ХАМАС, будут освобождены. На первом этапе сделки речь идет об освобождении 33 заложников — так сообщает Al Jazeera.

Источник: AP Photo | Ariel Schalit











Вид на разрушенные здания в Газе с борта военного самолета США Источник: AP Photo / Leo Correa











Посредниками в переговорах выступали Катар и Египет. Также договоренности поддержала Турция.

Обострение между Израилем и ХАМАС началось 7 октября 2023 года. Боевики атаковали израильские поселения, убили и увели в заложники множество людей. Жертвы исчислялись сотнями погибших и десятками пленных. В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа. Его целью было полное уничтожение движения ХАМАС. Вскоре в секторе Газа настала гуманитарная катастрофа, власти сектора сообщали о многих тысячах погибших.

Израильская ПВО перехватывает ракеты Источник: AP Photo / Fatima Shbair











Жители лагеря в секторе Газа смотрят на воронку после израильского авиаудара Источник: AP Photo / Abdel Kareem Hana









