Израиль и ХАМАС договорились прекратить огонь в секторе Газа. Главное о соглашении

15 января Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. По данным The Times of Israel, официально о соглашении будет объявлено «в ближайшие часы».
Подробности сообщают арабские СМИ. Как пишет Al Jazeera, Израиль на первом этапе сделки отведет силы на глубину 700 метров по границам сектора Газа.
Дональд Трамп подтвердил, что соглашение достигнуто. Он заверил, что израильские заложники, которых удерживал ХАМАС, будут освобождены. На первом этапе сделки речь идет об освобождении 33 заложников — так сообщает Al Jazeera.
Посредниками в переговорах выступали Катар и Египет. Также договоренности поддержала Турция.
Обострение между Израилем и ХАМАС началось 7 октября 2023 года. Боевики атаковали израильские поселения, убили и увели в заложники множество людей. Жертвы исчислялись сотнями погибших и десятками пленных. В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа. Его целью было полное уничтожение движения ХАМАС. Вскоре в секторе Газа настала гуманитарная катастрофа, власти сектора сообщали о многих тысячах погибших.
Конфликт разрастался, в него был втянут Ливан и хуситы из Йемена, новое обострение случилось между Израилем и Ираном. Из-за последнего некоторые эксперты опасались Третьей мировой.
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