В Москве бизнесмен из Сирии отправил в роддом 15-летнюю жену — и получил уголовку. Новости 15 января

Врачи сообщили о странной паре в полицию Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 января.

Скандал в Москве

В Москве бизнесмен из Сирии отправил свою жену рожать в один из городских роддомов. Нюанс в том, что жене 15 лет, так что врачи обратились в полицию. Сирийцу 37, он получил уголовное дело за секс с несовершеннолетней. На дело не повлиял тот факт, что подросток — его жена.

Мужчина из Сирии приехал в Щёлково вместе с несовершеннолетней супругой еще в 2022 году. В России он продавал одежду, девочка была домохозяйкой. Вскоре она забеременела. Девочка не обращалась в больницу и не вела беременность у врачей. Однако на роды все-таки поехала в госпиталь.

— Мужчину задержали. На допросе он уверял, что в Сирии такие браки — норма и вообще с чего это его повязали. Но не сработало. Теперь ему светит минимум четыре года лишения свободы, — пишет телеграм-канал Mash.

Ветераны ВОВ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в России осталось всего около 7 тысяч фронтовиков Великой Отечественной войны.

Белоусов также рассказал о подготовке 80-летия Победы. На этот раз в Москву приглашены воинские подразделения из 19 дружественных стран, 10 из них уже подтвердили участие.

Российским ветеранам выплатят по 80 тысяч рублей. Об этом решении президент РФ Владимир Путин рассказал на заседании российского оргкомитета «Победа».

— Наш долг — делать всё возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной, — сказал Путин.

Максимальную выплату получат фронтовики, их вдовы и малолетние узники концлагерей, отметил президент. Чуть меньше назначили труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей, тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, — по 55 тысяч рублей.

Гонки с полицией

В центре Владивостока водитель внедорожника Land Rover пытался въехать в Спасо-Преображенский кафедральный собор. Сотрудник полиции буквально загородил ему собой путь.

Водитель скатился по лестнице вниз, развернулся и въехал в полицейский автомобиль. Потом он начал кататься на большой скорости по площади и еще раз врезался в полицейскую машину. На видео слышно, как кто-то кричит: «Стреляй по колесам».

Автовладелец пытался покинуть место происшествия Источник: kpdvru / T.me

Внедорожник сделал еще один круг по площади и попытался покинуть место происшествия. Однако мужчину догнали. На месте работают корреспонденты VLADIVOSTOK1.RU.

Land Rover уезжает Источник: kpdvru / T.me

Мужчина рассказал, что его вывело из себя. Ему не понравилось, что в храмах можно ставить только свечи, которые продаются на месте.

Задержание не прошло гладко Источник: VLADIVOSTOK1.RU

Кстати, тест на алкоголь он прошел успешно. Прибор показал 0 промилле.

Сбой интернета в России

В 21 российском регионе упала скорость интернета. Проблема возникла из-за повреждения кабеля в Татарстане. Инцидент затронул 3,8 миллиона человек.

— Установлено кратковременное нарушение связности. Работа Сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, — сообщили в Роскомнадзоре.

Обрыв произошел на участке Тюлячи — Новая Тура. На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Устранить проблему обещали приблизительно к 21:00 (по московскому времени).

В Южной Корее арестовали президента

В Южной Корее арестовали президента Юн Сок Ёля. Политика задержали в его резиденции в Сеуле. Причина — введение им военного положения в прошлом месяце. Президента вывезли в сопровождении конвоя.

Перед резиденцией собрались толпы людей Источник: shot_shot / T.me

Арест временно отстраненного, но действующего президента произошел впервые в истории Южной Кореи. Ранее Юн Сок Ёля уже пытались задержать, однако этому препятствовали служба безопасности и военные. Политик неделями скрывался в резиденции Ханнам-дон и не выходил на улицу.