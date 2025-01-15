Суд в Москве арестовал мужа ярославны, который выбросил ее сына-младенца в сугроб

Суд Москвы заочно арестовал блогера-миллионника Сергея Косенко, который выбросил ребенка в сугроб Источник: sergey_kosenko / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Днем, 15 января, Басманный районный суд Москвы заочно арестовал блогера-миллионника и бизнесмена Сергея Косенко, который в январе 2024 года снял на видео, как бросает в снег своего ребенка от Александры Беляковой из Рыбинска Ярославской области.

— По версии следствия, обвиняемый бросил своего ребенка в направлении от себя и вверх, допустив его последующее падение с высоты. Преступный умысел не был доведен до конца ввиду смягчения падения ребенка снежным покровом. Косенко производил видеофиксацию действий для изготовления контента администрируемых им социальных сетей, — уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

В последнее время Сергей в соцсетях заявлял, что живет в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов Дубае.

В октябре 2024 года Косенко объявили в розыск. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям: «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка» и «Покушение на причинение тяжкого вреда здоровью» (часть 3 статьи 30, пункт «б» часть 2 статьи 111, статьи 156 УК РФ). По этим статьям может грозить до 10 лет колонии.

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После видео Косенко глава СК Александр Бастрыкин потребовал возбудить в отношении блогера уголовное дело и проверить, платит ли он налоги. Сергей публично извинился, заявив, что кадры смонтированы при помощи нейросети.

— Мы нашли куклу-маникен, одели ее в одежду [ребенка], сняли видео и сверху наложили лицо и мимику, — писал Косенко.

После шквала негативных комментариев блогер удалил ролик. Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина тогда высказывалась о поступке Сергея Косенко.

— Даже если это была кукла, это бесчеловечная модель поведения, которая демонстрируется обществу. Для меня чрезвычайно важно, чтобы подобного рода хайпожоры, простите, не наживались на беспомощности детей, — комментировала MSK1.RU депутат Госдумы Нина Останина.

Сергей Косенко познакомился с Александрой Беляковой (Sasha Belair) в США. Он работает в шоу-бизнесе и занимается криптовалютой, Александра ведет блог о привлечении денег и поет песни. Оба занимаются инфобизнесом и продают различные курсы. Сергей родился в Венгрии, но вырос в Смоленске. Александра родом из Рыбинска, после школы переехала для учебы в Санкт-Петербург, а оттуда перебралась в Лос-Анджелес. Пара не раз шокировала общественность громкими заявлениями.