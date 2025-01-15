«После этого подарки не ем»: Дима Билан — о чертовщине в своей жизни

Судя по внешнему виду, Дима Билан не ест не только подарки — он в целом придерживается здорового питания Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Дима Билан, один из самых узнаваемых артистов российской сцены, вновь удивил поклонников, открыв дверь в неизведанную сторону своей жизни. В эксклюзивном интервью экстрасенсу Владу Череватому певец поделился подробностями, которые ранее оставались за кулисами его публичной биографии. Разговор коснулся тем, которые вызывают любопытство: энергетические воздействия, мистические подклады, семейные амулеты и внутренние переживания.

«Что только не происходило»

Конечно, у всех артистов есть поклонники, а у мужской половины — поклонницы, которые зачастую переступают грань адекватности и начинают преследовать любимого исполнителя. Дима Билан с его огромной фан-базой исключением не стал. По его словам, порой ситуации доходили до абсурда.

— И спали на ступеньках, и что только не происходило. Я помню, я просыпаюсь зимой дома (у меня огороженная территория достаточно сильно), открываю шторы и смотрю на весь участок. Написано «Я просто люблю тебя», то есть на снегу, следами. Как они на участок пробрались? Я не понимаю, как это произошло, — делится Билан. — Но вопрос в том, что это за человек? Что им двигало, если он это сделал? Да, встречаются зачастую нестабильные люди.

Поэтому, по словам артиста, ему часто, по случайным обстоятельствам, попадаются обереги. Специально он их не ищет — они сами его находят. И вещь остается с ним навсегда, как защита.

— И батюшка мне подарил такие бусы, которые по сей день со мной, это уже много лет прошло. Я с ним так или иначе общаюсь. Какие-то ритуалы я тоже проводил у себя дома, когда нашел какое-то количество странных предметов, которые у меня дома вообще лежать не должны, — признался Дима.

Может быть, и кресты на футболке Билана совсем не случайность? Источник: Влад Череватый / YouTube











При всем этом, певец уверен, что его кто-то оберегает свыше. Череватый эти догадки подтверждает, говоря, что есть потусторонние силы, которые вытягивают и ставят Билана на место.

«Эту квартиру подарил Сталин академику Бочвару»

Опираясь на особенную веру в потустороннее Дима Билан даже жилье выбирал. В 2023 году стало известно, что он купил советскую квартиру с видом на Красную площадь, ремонта в которой не было с середины прошлого века. Артист тоже не стал ничего трогать. Потому что ему важна существующая здесь энергетика.

— Здесь жили люди, которые занимались формулами физическими, они создавали и разрабатывали, даже не побоюсь этого слова, механизмы атомных электростанций, — делится Дима. — Поэтому пока боюсь что-либо здесь менять, не хотелось бы, чтобы эта энергия куда-то растерялась. Я сохранил бы все лепнины, потому что эту квартиру, насколько я знаю, подарил Сталин академику Бочвару. Купил я ее у его правнука. Здесь не было ремонта вообще, по-моему, никогда. Не хочется эту атмосферу ломать.

Андрей Бочвар — металловед, один из разработчиков первой советской ядерной бомбы. Академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат четырех Государственных премий СССР, лауреат Сталинской премии. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, депутат Верховного Совета РСФСР, директор Всесоюзного научно-исследовательского института неорганических материалов.

Дима Билан рассказывает, что елка такая стоит специально, чтобы сохранить советскую атмосферу. И календарь 1986 года он снимать не планирует Источник: Влад Череватый / YouTube











Но самое интересное, по словам Билана, это сохранившийся мусоропровод в квартире:

— Это люкс того времени. Ты мог просто никуда далеко не выходить, а просто скидывать отсюда.

Экстрасенс удивляется, как в то время оттуда не лезли тараканы Источник: Влад Череватый / БЕЗ МАСОК / YouTube











Также у Димы Билана есть загородный дом, но там он бывает нечасто — ему надоело уезжать слишком далеко.

— Хочется иметь возможность, например, выйти, дойти до Гнесинки, это буквально рукой подать. Для меня это тоже очень важный был момент. Консерватория, Брюсов переулок, дом Муслима Магомаева…Это действительно культурный, музыкальный и энергетический центр, — рассказывает артист.

Полезный совет от Влада Череватого Узнать Тем, кто хочет продать свою квартиру (пусть даже в ней нет исторической энергетики), Влад Череватый советует ставить зеркало при входе, чтобы покупатели могли себя видеть. — Они заходят, видят себя, первое, что делают, начинают как-то себя приводить в порядок, какие-то такие рефлексы, движения. Если мы говорим прямо о реальной магии, о том, чтобы продать быстро недвижимость, как раз это работает, — делится советом маг-риелтор.

«Не ем подарки никогда»

Дима Билан также признался, что часто находит в своем доме подклады и недавно ему попался новый.

— Я нашел мешочек бархатный, в котором была такая цыганская, длинная, огромная игла, — рассказывает певец.

Влад тут же объясняет, что колющие, острые и режущие предметы делаются в подкладах на ступор в делах, работе и отношениях. На вопрос, что артист делает, когда находит подклады, Билан отвечает: всё решает ваша вера.

— Я православный человек. Я приглашал несколько раз батюшку, который ходил по всему дому, всё это чистил. Тут же вопрос веры. Во что веришь, в принципе, то и происходит, — уверяет Дима.

А что касается подарков и писем, которые дарят поклонники, к ним он относится с осторожностью. Если в начале адресованного ему письма понимает плохой подтекст, то дальше его просто не читает. А вот съедобные подарки и вовсе не ест. После одного случая.

— Я не ем подарки никогда, ни тортики, ни пирожные, ничего. Был случай однажды, кто-то печеньками нас накормил, у меня целый день было состояние, как будто в меня что-то вселилось. А это был съемочный процесс, было максимально тяжело. Я звонил своим подругам, у которых мамы разбираются в этом всём, и говорили, надо за святой водой. У меня водитель поехал за святой водой, — рассказывает Билан. — Вы понимаете, мы живем в неосязаемом мире, и музыка — это тоже неосязаемая вещь, это энергия.

«Хотелось, чтобы меня звали Дмитрий»

Многие знают, что настоящее имя артиста вовсе не Дима, а Виктор, поэтому Череватому стало интересно, почему певец выбрал именно такой псевдоним.

— Я не вкладывал какого-то колоссального смысла в то, чтобы просто поменять имя. Главная моя мысль была такая: назвать себя в честь деда, — признается Билан. — Бывает такое юношеское какое-то, неосознанное. Хотелось, чтобы меня звали Дмитрий. Вот прям как-то хотелось. Но церковным я, понятно, Виктор.

По словам артиста, имя Дима Билан стало своего рода аватаром, как некая защита. Но сейчас он все-таки хочет отдать дань своему родному имени.