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Культура эксклюзив «Назрел глубокий кризис»: дочь режиссера Марка Захарова заявила, что ее увольняют из театра «Ленком»

«Назрел глубокий кризис»: дочь режиссера Марка Захарова заявила, что ее увольняют из театра «Ленком»

До этого труппу покинул артист Дмитрий Певцов после 33 лет работы в ней

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1 комментарий

Последние четыре года Дмитрий Певцов совмещал актерскую карьеру с должностью депутата

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В труппе московского театра «Ленком им. Марка Захарова» происходят масштабные изменения. 14 января стало известно, что актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов покинул культурное учреждение после 33 лет службы в нем. А сегодня Александра Захарова, ведущая актриса «Ленкома» и дочь режиссера Марка Захарова призналась журналисту MSK1.RU, что ее место в театре тоже под вопросом.

Александра Захарова — народная артистка России, актриса, дочь легендарного худрука «Ленкома», режиссера Марка Захарова, имя которого носит театр. Известна ролями в спектаклях «Гамлет» (16+), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (16+), «Вишневый сад» (16+), «Ва-банк» (16+), а также в фильмах «Убить дракона» (12+), «Серые волки» (16+) и других. Ее приняли в труппу «Ленкома» по окончании Щукинского театрального училища, в 1983 году.

— Вчера мне сообщили в дирекции театра, что Александра Захарова на сцене «Ленкома Марка Захарова» больше быть не должна. Я прослужила там 42 года. Мне кажется, что в театре назрел глубокий кризис. Это мое мнение, — рассказала MSK1.RU Александра Захарова.

Актриса разочарована, что ее коллега Дмитрий Певцов покинул труппу. Она отметила его профессионализм и игру в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Фальстаф и Принц Уэльский» (16+). Захарова также вспомнила, как Певцова срочно ввели в постановку «Юнона и Авось» (16+) после того, как в 2005 году исполнитель главной роли Николай Караченцов попал в аварию.

— Тенденция убирать из театра известных актеров, на которых ходил зритель, удивительна для меня, — сказала MSK1.RU актриса. — Дмитрий Певцов — это, наверное, последний артист, в которого очень много сил вложил Марк Анатольевич Захаров, он его вырастил. Вообще, мой отец вырастил не одно поколение актеров.

Расстроены уходом Дмитрия Певцова и его поклонники. В комментариях на странице в соцсетях подписчики поддержали артиста. Некоторые из них упрекнули театр в непорядочности.

— Несправедливо и горько. Мы начали ходить в «Ленком» на великих и на вас с Витей Раковым (Виктор Раков — актер театра и кино, служит в «Ленкоме», известен ролями в сериале Юрия Кары «Мастер и Маргарита», в фильме Глеба Панфилова «Мать» и других. — Прим. ред.). Видели, как вы из талантливых мальчиков стали большими артистами. То, что происходит сейчас в «Ленкоме», — это позор, — негодует подписчица Дмитрия Певцова.

Сам актер сегодня записал видеообращение, в котором еще раз прокомментировал свой уход из «Ленкома».

— Дорогие мои подписчики, хочу сказать вам большое человеческое спасибо за слова поддержки, за ваше мнение обо мне в частности и печальное мнение о нашем театре. К сожалению, но очень многое совпадает в наших оценках. Главное, спасибо вам за поддержку. Не беспокойтесь, со мной всё отлично, жизнь продолжается, на всё воля Божья, — сказал артист.

В своем Telegram-канале Дмитрий Певцов поблагодарил коллег за работу и попрощался с ними. Актер также опубликовал серию ностальгических видео со сцены «Ленкома». Последний спектакль в стенах родного театра актер сыграл в конце ноября 2024 года.

Ранее стало известно, почему актер Владислав Ветров ушел из театра «Современник». В труппе он проработал больше 20 лет.

Ведущая актриса театра Российской Армии Ольга Герасимова, которую уволили в июле 2024 года, рассказала MSK1.RU, что ее восстановили на работе. О том, с какими трудностями она столкнулась после возвращения, — читайте в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Ленком Дмитрий Певцов Актер Труппа Увольнение Театр Александра Захарова
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Комментарии
1
Гость
6 минут
Умные люди идут в слесаря. Получи 6-ой разряд - почувствуешь себя человеком с большой буквы. И все оценки твоей работы будут объективными. А тут пишут о театре. Это богема, господа. Взять с неё нечего. Третий сорт.
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