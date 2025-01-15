Ставка на целые микрорайоны: что построят в Ярославле до принятия нового генплана

Какие проекты планируют в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мэр Ярославля, отвечая на вопрос журналиста 76.RU во время пресс-завтрака, рассказал, что будет с проектами застройки в городе до принятия нового генерального плана. Документ, который будет действовать следующие 20 лет, должны утвердить в 2026 году.

По его словам, приостановлены уже существующие проекты не будут. Сейчас власти принимают решения, опираясь на существующий ныне генплан.

— Если говорить о проспекте Ленина, там вопрос связан с разработкой проекта зоны охраны. Проект зоны охраны — это то, что определяет и саму зону ЮНЕСКО, и охранную зону вокруг зоны ЮНЕСКО. Документ у нас в работе находится, и реализация вот именно этого проекта, она зависит от проекта зоны охраны. Документ у нас планируется в этом году к завершению работы, дальше он поступит на согласование в Минкульт, потом уйдет в ЮНЕСКО. И, соответственно, мы после согласования будем его принимать. Это не означает, что какие-то проекты будут заморожены, и в принципе такой формулировки нет. Генеральный план сегодня есть. Мы по нему работаем. Есть какие-то корректировки, которые вносятся в генеральный план. Есть процедура такая, достаточно непростая. Решение окончательно принимает муниципалитет. Но сегодня нет остановленных или замороженных проектов в связи с тем, что у нас подходит к концу срок реализации генерального плана, — рассказал Артем Молчанов.

Новые микрорайоны

До принятия нового генплана в городе планируют воплотить в жизнь несколько масштабных проектов. Например, речь идет о появлении целых микрорайонов.

— В первую очередь я могу сказать о 9-м микрорайоне в Тверицах. Долго к этому проекту подходили. Я думаю, что многие из участников знают, что там были дискуссии, обсуждения. И нам удалось выйти на параметры, которые отвечают интересам и города, и возможным потенциальным интересам инвесторов. Проект одобрен, прошел все общественные обсуждения. У нас проведен конкурс, есть заключенный контракт на комплексное развитие территории, есть проект планировки, и мы планируем, что в этом году там застройщики начнут работу, — рассказал Артем Молчанов.

По его словам, в Тверицах появится примерно 180 тысяч квадратных метров жилья, два детских сада, школа.

— Конечно, план реализации по договору — 10 лет, но в ближайшее время он уже начнет появляться. Это первый интересный большой проект. Я могу про всё рассказывать, но второй интересный проект, который у нас должен появиться, — это заключенный уже контракт, готовится проект планировки, тоже целый микрорайон, 13-й в Дзержинском районе. Тоже есть инвесторы, есть конкретно заключенные юридические отношения, и там разрабатывается проект планировки, отвечающий застройке 13-го микрорайона, — рассказал Артем Молчанов.

По этому проекту в Дзержинском районе тоже должны появиться школа и детский сад.

— Улица Большая Донская — большой участок, тоже рассчитанный примерно на 130–150 тысяч квадратных метров жилья. По ней сейчас у нас закончены юридические судебные разбирательства. И по этому микрорайону у нас объявлена новая процедура. Мы вернулись на стадию торгов. Инвесторы между собой должны определить, кто из них предложит лучшие условия для города с точки зрения цены. А все остальные параметры остаются одинаковыми для всех. Этажность, плотность строительства, появление социальных объектов, — рассказал Артем Молчанов.

Отказ от точечной застройки

По словам Артема Молчанова, комплексное развитие территорий — важнейшее направление работы властей в данный момент.

— У нас четыре договора заключены. Один договор у нас в торгах. Еще порядка 20 территорий прорабатываем. Задача очень простая: единая градостроительная политика, которую правительство области высказывает ко всем. Не только к Ярославлю, — пояснил градоначальник.

Такой подход подразумевает отказ от точечной застройки и переход на комплексное развитие территории. То есть строительство целых микрорайонов, вместо одной-двух высоток.

— Поэтому у нас все предоставления земельных участков сейчас идут только через электронные торги, только через электронные аукционы. Вся информация есть на сайте, у нас другого предоставления земельных участков просто нет. Мы сегодня переходим в эту стадию. Вот эти большие проекты, каждый из них, поверьте, заслуживает отдельного обсуждения, — рассказал Артем Молчанов.

«Закончат застройку в том виде, в котором спроектируют»

Об изменении тенденций в сфере градостроительства высказался и председатель муниципалитета Ярославля Сергей Калинин. По его словам, переход к комплексной застройке территорий говорит, что инвесторы, запланировавшие проекты до изменения генплана, завершат их в виде, который изначально был запланирован.

— И ограничений для строителей сегодня нет нигде. Только соблюдайте существующие правила охранных зон. Ведь вы когда говорите про этих товарищей — они не посмотрели существующие правила. И запроектировали то, что захотели. Но так не бывает. Если вы запроектировали то, что захотели, ну дождитесь изменений в правилах охранных зон. И тогда, может, вы впишетесь или перепроектируете, — рассказал Сергей Калинин.

По его словам, застройщикам не ставят запреты. От них требуют лишь соблюдать нормативную базу.

Также во время разговора о масштабных проектах депутат рассказал о судьбе башни-недостроя на Октябрьской площади. Ее владельцам до сих пор не выдали разрешение на строительство объекта, хотя к остову уже приезжала спецтехника.