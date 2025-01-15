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Город В Ярославской области бюджетникам задержали зарплаты. В чем причина

В Ярославской области бюджетникам задержали зарплаты. В чем причина

Что об этом известно

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2 комментария

Бюджетникам задержали зарплаты

Источник:

В Ярославской области задержали выплаты зарплат бюджетникам из-за технического сбоя, который случился 15 января.

В частности, это коснулось учителей школ Ярославля. Как рассказали работники одного из центральных учебных заведений в беседе с 76.RU, руководство предупредило их о задержке. Выплаты пообещали начислить до 20:00.

Около 19:00 того же дня в правительстве Ярославской области сообщили, что техническая проблема устранена.

— В настоящее время средства, в том числе заработная плата, поступают по назначению, — сообщили в Министерстве финансов Ярославской области. — Рассчитываем, что в ближайшие несколько часов данные бюджетные обязательства будут полностью выполнены.

Как сообщают региональные власти, сбой произошел в работе серверов Федерального казначейства и зафиксирован не только в Ярославской области, но и в других регионах России.

А вы вовремя получили зарплату?

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Нет, задержали
Работаю в частной компании
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Зарплаты Деньги Бюджетники
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Комментарии
2
Гость
16 минут
Не успевают печать бумажки банка приколов
Гость
10 минут
в этом году будут цифровые рубли и проблема исчезнет вместе с деньгами
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