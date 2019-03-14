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«Мой сын получил удар в челюсть»: рабочий избил детей в ярославском музее

Подробности этой дикой истории

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Мальчик попал под руку разбушевавшегося рабочего

Фото: читатель 76.RU

Сегодня в ярославском музее истории города произошёл инцидент: местный подсобный рабочий напал на школьников, которые пришли на экскурсию. Об этом сообщили активисты Общероссийского народного фронта. По их словам, мужчина напал на детей в гардеробе.

После экскурсии шестиклассники пошли в гардероб за вещами. Там были ученики из параллельного класса.

— Представьте себе, 60 человек в одном маленьком помещении. Конечно, был шум. Но дети вели себя адекватно, никто не бегал, не дрался. В какой-то момент в гардероб зашел мужчина, который, как позднее говорили сотрудники музея, является подсобным рабочим. Он кричал, ругался матом, чтобы дети замолчали, а потом и вовсе накинулся на них с кулаками, — рассказывает мама одного из детей Татьяна Львовна. — Мой сын подвернулся ему под руку и получил удар в челюсть. Другого мальчика он пнул. Нам пришлось ехать в травмпункт. Там зафиксировали ушиб. За детей попыталась вступиться учительница, но этот человек замахнулся на нее и начал угрожать. Она спросила: «Вы и меня ударите?». Он ответил: «Ударю, если надо будет».

После этого мужчина ушёл. Дети рассказали, что от него пахло алкоголем.

— Случившееся вызывает возмущение и недоумение. Жестокость в отношении детей недопустима, и мы считаем, что полиция должна разобраться в ситуации предельно внимательно, — отметил член регионального штаба ОНФ Тарас Сидорин.

Учителя написали заявление об инциденте на имя директора музея. А мама пострадавшего мальчика написала заявление в РОВД. 

Сейчас на месте работают полицейские. 

— По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

Мы ждём комментария от руководства музея. Все подробности в наших следующих публикациях.

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ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

детиизбилимузей

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КОММЕНТАРИИ (2)

Олег
14 март 2019 в 18:25

Гастер какой-нить приезжий. Навезли в город не пойми кого.

Гость
14 март 2019 в 18:11

В неком неизвестном ярославском музее? Вы журналисты или детский сад трусливый?

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