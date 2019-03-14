«Мой сын получил удар в челюсть»: рабочий избил детей в ярославском музее

Сегодня в ярославском музее истории города произошёл инцидент: местный подсобный рабочий напал на школьников, которые пришли на экскурсию. Об этом сообщили активисты Общероссийского народного фронта. По их словам, мужчина напал на детей в гардеробе.

После экскурсии шестиклассники пошли в гардероб за вещами. Там были ученики из параллельного класса.

— Представьте себе, 60 человек в одном маленьком помещении. Конечно, был шум. Но дети вели себя адекватно, никто не бегал, не дрался. В какой-то момент в гардероб зашел мужчина, который, как позднее говорили сотрудники музея, является подсобным рабочим. Он кричал, ругался матом, чтобы дети замолчали, а потом и вовсе накинулся на них с кулаками, — рассказывает мама одного из детей Татьяна Львовна. — Мой сын подвернулся ему под руку и получил удар в челюсть. Другого мальчика он пнул. Нам пришлось ехать в травмпункт. Там зафиксировали ушиб. За детей попыталась вступиться учительница, но этот человек замахнулся на нее и начал угрожать. Она спросила: «Вы и меня ударите?». Он ответил: «Ударю, если надо будет».