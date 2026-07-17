Россия ударила по портам украинских курортов: что там было

Атаку провели с помощью ударных беспилотников (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по портам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По данным Минобороны, удары пришлись по объектам в Одессе и Черноморске, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. Также пострадали цеха по производству и сборке беспилотников. Кроме того, в порту Черноморск уничтожили пожарный катер. Во время операции использовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.

Одесса и Черноморск — одни из крупнейших городов-портов Украины. Они также являются популярными курортами на берегу Черного моря. Одесса славится колоритной атмосферой, пляжами Аркадия и Ланжерон с развитой инфраструктурой и массой развлечений, а Черноморск, расположенный примерно в 20–35 км от Одессы, известен чистым морем, пологим входом в воду и центральным пляжем, не раз получавшим «Голубой флаг» за высокое качество воды и благоустройство.

Атаки на портовую инфраструктуру стали продолжением систематических ударов по объектам, которые Киев использует для военных поставок. Днем ранее российские военные поразили предприятия ВПК в Киеве, а также объекты в портах Одесса и Южном.