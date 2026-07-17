Россия ударила по портам украинских курортов: что там было

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по портам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По данным Минобороны, удары пришлись по объектам в Одессе и Черноморске, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов для ВСУ. Также пострадали цеха по производству и сборке беспилотников. Кроме того, в порту Черноморск уничтожили пожарный катер. Во время операции использовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.
Одесса и Черноморск — одни из крупнейших городов-портов Украины. Они также являются популярными курортами на берегу Черного моря. Одесса славится колоритной атмосферой, пляжами Аркадия и Ланжерон с развитой инфраструктурой и массой развлечений, а Черноморск, расположенный примерно в 20–35 км от Одессы, известен чистым морем, пологим входом в воду и центральным пляжем, не раз получавшим «Голубой флаг» за высокое качество воды и благоустройство.
Атаки на портовую инфраструктуру стали продолжением систематических ударов по объектам, которые Киев использует для военных поставок. Днем ранее российские военные поразили предприятия ВПК в Киеве, а также объекты в портах Одесса и Южном.
В столице атаковали два объекта: предприятие «Рапид», которое занимается сборкой и хранением беспилотников, и склад хранения дронов «Киев-1». В Одесской области уничтожили пять резервуаров с топливом в порту Одесса, а также сухогруз на переходе в порт Черноморск и быстроходный катер сил специальных операций ВСУ у острова Змеиного.