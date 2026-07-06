«Ситуация оказалась шоковой»: Ольга Бузова рассказала, как потеряла голос, — причина вас удивит

Ольга Бузова не привыкла давать себе слабину Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Про успешный успех сегодня не говорит только ленивый. Но мало кто отмечает, какая у этого цена. Желание держать руку на пульсе 24/7, проверять каждую мелочь и жить по принципу «хочешь сделать хорошо — сделай это сама» может превратиться в ловушку и перерасти в гиперконтроль. Журналу PSYCHOLOGIES Ольга Бузова рассказала, как железная дисциплина может вознести на вершину, а потом заставляет организм буквально рассыпаться.

Для Ольги контроль уже стал способом выживания. Став мегазвездой, она привыкла, что каждый ее шаг рассматривают под лупой. Чтобы не раствориться в тревоге, она сама стала для себя самым жестким цензором.

— Если я перестану контролировать, то всё может пойти не так, как я хочу. А я точно знаю, как мне нужно, — признаётся Ольга. — Мои знакомые и коллеги, которые схожи по психотипу со мной, тоже такие четкие, всё контролируют, от смены сезонной резины и покупки билетов детям на отдых до важных рабочих вопросов. И все они не могут отказаться от гиперконтроля как защитной реакции. Иначе ты будешь получать не тот результат, придется переделывать. Зачем, если можно сделать самой хорошо?

Ольга живет по принципам перфекционизма и жестких стандартов уже давно и сама не заметила, как начала работать на износ. Певица рассказала, что ее организм настолько вымотался, что, когда наступил момент отдыха, тот обернулся для нее настоящим кошмаром.

— Впервые за год позволила себе отдохнуть. Улетела кататься на лыжах на десять дней. Я накаталась в удовольствие, вернулась счастливая, но… Тут же с организмом начало твориться неладное. Первое — это потеря голоса, — признаётся певица.

Быстро восстановиться самой у певицы не получилось, а на тот момент отпуск уже закончился и пора было снова выходить на сцену. Пришлось экстренно обращаться к специалисту.

— Приехал лор, сделали вливание адреналина, голос чуть вернулся. Но ситуация оказалась для меня шоковой. Организм дал сбой в самом важном для меня, — откровенничала Бузова.

Хорошо, когда рядом есть сильная рука, но нужно уметь и помочь самому себе Источник: номер журнала PSYCHOLOGIES за июль–август 2026-го

Ситуация, которая приключилась с Ольгой, знакома многим: подхватить простуду в отпуске, слечь в постель в новогодние или майские праздники. Чаще всего всё списывается на обычное невезение. Хотя на самом деле причина совсем в другом. Психолог Анетт Орлова объясняет: когда человек долго находится в гиперстимуляции, а потом дает себе слишком короткий отдых, организм начинает болеть именно в этот отрезок.

Чтобы не разрушить собственные планы, психолог рекомендует попробовать договориться с бессознательным.

— Садишься и обращаешься к своему бессознательному: «Помоги мне, пожалуйста. Я услышала, что перегружена. Поддержи меня, чтобы мне было легче, а дальше я себе дам отдых». Главное, после выполнить обещание отдохнуть, с бессознательным шутки плохи, — отмечает Анетт.

Тем, кто привык всё контролировать, психолог также дала рекомендацию. Чтобы не доводить до крайностей, она рекомендует включать отдых в список рабочих задач наравне со встречами и походом к доктору. Если в планах не будет времени на передышку, то организм начнет искать замену, например, в еде.