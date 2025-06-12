В Ярославской области в аварии на перекрестке погибли два женщины. Момент ДТП попал на видео

Вечером 12 июня в Тутаеве Ярославской области жестко столкнулись две легковушки.
«Две девушки скончались в ДТП», — подписали кадры в группе «Жесть Ярославль».
В половину девятого вечера на перекрёстке улицы Комсомольская и проспекта 50-летия столкнулись «Лада» и «Хендай». По данным полиции, есть погибшие.
«По предварительной информации в результате столкновения погибли 2 пассажира автомобиля „Хендай“. Один человек из автомобиля „Лада“ доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.
Момент аварии попал в объектив городских камер.
По уточненной информации Госавтоинспекции, на месте от полученных травм скончались 21-летняя и 39-летняя пассажирки «Хендая». С травмами в больницу также забрали 19-летнего парня из «Лады».
«По предварительной информации, водитель-мужчина 1996 г. р., управляя автомобилем „Хендай-Акцент“, совершая маневр поворота налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю „Лада-Приора“», — указали в Госавтоинспекции.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
Ранее стало известно о еще одной смертельной аварии. На трассе М-8 «Холмогоры» в Даниловском районе Ярославской области «Тойота» столкнулась с фурой, затем грузовик врезался в дом. В результате ДТП скончался полуторагодовалая девочка, травмы также получили 41-летняя женщина, которая была за рулем «Тойоты», и ее 14-летняя пассажирка.