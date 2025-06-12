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Происшествия В Ярославской области в аварии на перекрестке погибли два женщины. Момент ДТП попал на видео

В Ярославской области в аварии на перекрестке погибли два женщины. Момент ДТП попал на видео

Первые подробности от полиции

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9 комментариев
Двое погибли в аварии на перекрестке в Тутаеве Ярославской области | Источник: Жесть Ярославль / TelegramДвое погибли в аварии на перекрестке в Тутаеве Ярославской области | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Двое погибли в аварии на перекрестке в Тутаеве Ярославской области

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Вечером 12 июня в Тутаеве Ярославской области жестко столкнулись две легковушки.

«Две девушки скончались в ДТП», — подписали кадры в группе «Жесть Ярославль».

В половину девятого вечера на перекрёстке улицы Комсомольская и проспекта 50-летия столкнулись «Лада» и «Хендай». По данным полиции, есть погибшие.

В Тутаеве на перекрестке столкнулись две легковушки | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Тутаеве на перекрестке столкнулись две легковушки | Источник: Жесть Ярославль / Telegram
В аварии погибли двое пассажиров «Хендая» | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ аварии погибли двое пассажиров «Хендая» | Источник: Жесть Ярославль / Telegram
По словам очевидцев, после аварии две девушки были без сознания | Источник: Жесть Ярославль / TelegramПо словам очевидцев, после аварии две девушки были без сознания | Источник: Жесть Ярославль / Telegram
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Одну из машин от удара откинуло на несколько метров | Источник: Жесть Ярославль / TelegramОдну из машин от удара откинуло на несколько метров | Источник: Жесть Ярославль / Telegram
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции | Источник: Жесть Ярославль / TelegramНа месте работают сотрудники Госавтоинспекции | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

«По предварительной информации в результате столкновения погибли 2 пассажира автомобиля „Хендай“. Один человек из автомобиля „Лада“ доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Момент аварии попал в объектив городских камер.

Осторожно, жесткие кадры! Момент аварии в Тутаеве попал на видео

Источник:

ЗА ТУТАЕВ / Vk.com

По уточненной информации Госавтоинспекции, на месте от полученных травм скончались 21-летняя и 39-летняя пассажирки «Хендая». С травмами в больницу также забрали 19-летнего парня из «Лады».

«По предварительной информации, водитель-мужчина 1996 г. р., управляя автомобилем „Хендай-Акцент“, совершая маневр поворота налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю „Лада-Приора“», — указали в Госавтоинспекции.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее стало известно о еще одной смертельной аварии. На трассе М-8 «Холмогоры» в Даниловском районе Ярославской области «Тойота» столкнулась с фурой, затем грузовик врезался в дом. В результате ДТП скончался полуторагодовалая девочка, травмы также получили 41-летняя женщина, которая была за рулем «Тойоты», и ее 14-летняя пассажирка.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Смертельная авария ДТП на перекрестке Тутаев
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Комментарии
9
Гость
2 часа
господи, вы на коленках что ли пишете свои статьи: два женщины, полуторагодовалый девочка😠 ужас просто!!!
Гость
2 часа
Джигиты?
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