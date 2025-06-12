В Ярославской области в аварии на перекрестке погибли два женщины. Момент ДТП попал на видео

Двое погибли в аварии на перекрестке в Тутаеве Ярославской области Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Вечером 12 июня в Тутаеве Ярославской области жестко столкнулись две легковушки.

«Две девушки скончались в ДТП», — подписали кадры в группе «Жесть Ярославль».

В половину девятого вечера на перекрёстке улицы Комсомольская и проспекта 50-летия столкнулись «Лада» и «Хендай». По данным полиции, есть погибшие.

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«По предварительной информации в результате столкновения погибли 2 пассажира автомобиля „Хендай“. Один человек из автомобиля „Лада“ доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Момент аварии попал в объектив городских камер.

Осторожно, жесткие кадры! Момент аварии в Тутаеве попал на видео Источник: ЗА ТУТАЕВ / Vk.com

По уточненной информации Госавтоинспекции, на месте от полученных травм скончались 21-летняя и 39-летняя пассажирки «Хендая». С травмами в больницу также забрали 19-летнего парня из «Лады».

«По предварительной информации, водитель-мужчина 1996 г. р., управляя автомобилем „Хендай-Акцент“, совершая маневр поворота налево на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю „Лада-Приора“», — указали в Госавтоинспекции.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.