НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 752мм 77%
Подробнее
0 Пробки
USD 77,06
EUR 87,40
Бензин по 100 рублей
Атака БПЛА
Кому делегировать бизнес-процессы?
Афиша на выходные
Современная медицина рядом
Художник из глубинки
Секреты стобалльников
Предотвратили теракт на АЗС
Остались без горячей воды
Происшествия Беспилотники ударили по НПЗ и домам: главное о массированной атаке на Кубань

Беспилотники ударили по НПЗ и домам: главное о массированной атаке на Кубань

В результате налета погиб человек

376
Во время атаки по региону один человек погиб, еще один пострадал (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUВо время атаки по региону один человек погиб, еще один пострадал (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Во время атаки по региону один человек погиб, еще один пострадал (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Этой ночью дроны атаковали Краснодарский край. Били по жилым домам в Славянске-на-Кубани. Кроме того, в результате ударов случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Есть пострадавший и погибший.

«Обломки повредили линию электропередачи, в одном из частных домовладений выбило стекла», — сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в городе повреждены еще несколько домов. В результате налетов погиб человек.

«К сожалению, погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования его родным. Поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь. Также в городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Обломки беспилотников упали в Хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Там тоже повреждены несколько частных домов, пострадал один человек. Раненому оказали необходимую помощь на месте.

Сейчас на местах работают оперативные и социальные службы.

Также во время атаки в Краснодарском крае временно закрывали аэропорт на прилет и вылет самолетов. По данным Росавиации, воздушная гавань уже работает в штатном режиме.

Обновлено 7:27 (мск): За ночь над регионами сбили 213 беспилотников самолетного типа. По информации Минобороны, дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Краснодарский край НПЗ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Рекомендуем