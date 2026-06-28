Беспилотники ударили по НПЗ и домам: главное о массированной атаке на Кубань

Этой ночью дроны атаковали Краснодарский край. Били по жилым домам в Славянске-на-Кубани. Кроме того, в результате ударов случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Есть пострадавший и погибший.
«Обломки повредили линию электропередачи, в одном из частных домовладений выбило стекла», — сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в городе повреждены еще несколько домов. В результате налетов погиб человек.
«К сожалению, погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования его родным. Поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь. Также в городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Обломки беспилотников упали в Хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Там тоже повреждены несколько частных домов, пострадал один человек. Раненому оказали необходимую помощь на месте.
Сейчас на местах работают оперативные и социальные службы.
Также во время атаки в Краснодарском крае временно закрывали аэропорт на прилет и вылет самолетов. По данным Росавиации, воздушная гавань уже работает в штатном режиме.
Обновлено 7:27 (мск): За ночь над регионами сбили 213 беспилотников самолетного типа. По информации Минобороны, дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.