Беспилотники ударили по НПЗ и домам: главное о массированной атаке на Кубань

Во время атаки по региону один человек погиб, еще один пострадал (фото носит иллюстративный характер) Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Этой ночью дроны атаковали Краснодарский край. Били по жилым домам в Славянске-на-Кубани. Кроме того, в результате ударов случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Есть пострадавший и погибший.

«Обломки повредили линию электропередачи, в одном из частных домовладений выбило стекла», — сообщил оперштаб региона в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в городе повреждены еще несколько домов. В результате налетов погиб человек.

«К сожалению, погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования его родным. Поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь. Также в городе произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Обломки беспилотников упали в Хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Там тоже повреждены несколько частных домов, пострадал один человек. Раненому оказали необходимую помощь на месте.

Сейчас на местах работают оперативные и социальные службы.

Также во время атаки в Краснодарском крае временно закрывали аэропорт на прилет и вылет самолетов. По данным Росавиации, воздушная гавань уже работает в штатном режиме.