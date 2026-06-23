Ракеты летят на Подмосковье и в сторону Урала: опасность объявили в десятке регионов

Людям советуют не подходить к окнам и пройти в укрытие Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Ракетную опасность объявили в ряде регионов России. Снаряды летят на Подмосковье и в сторону Урала. В некоторых аэропортах действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Оренбурге сирена воет второй день подряд. Сегодня в регионе объявили ракетную опасность двенадцатый раз подряд с начала спецоперации.

«Будьте бдительны! Единый номер вызова экстренных служб: 112. Следите за дальнейшими оповещениями от Правительства области! — написал губернатор Евгений Солнцев в своих соцсетях.

Предупреждения о ракетной опасности получили и жители Подмосковья. Уведомления пришли в приложении экстренных служб «112 МО», об этом также сообщили в пресс-службе РСЧС Московской области.

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Если Вы находитесь на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Возможны перебои мобильного интернета. Запрещена съёмка БВС и работы ПВО. Будьте бдительны и осторожны! При обнаружении БВС или его частей сообщайте по телефону „112“», — говорится в сообщении.

Также ракеты нацелились на Астраханскую, Пензенскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Самарскую, Ульяновскую, Саратовскую, Тамбовскую, Воронежскую и Липецкую области. Сирены воют в Татарстане, Мордовии, Удмуртии и Чувашии.