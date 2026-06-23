Выбиты практически все стёкла: туристический автобус с россиянами попал в ДТП с экскаватором в Китае — кадры

Всего в салоне находилось 33 пассажира Источник: Svodka25 / Telegram

Автобус с туристами из России попал в ДТП с экскаватором в Китае. В салоне было 33 пассажира. Из-за выбитых стекол некоторые люди получили травмы.

«В Хуньчуне (провинция Цзилинь, КНР) <…> туристический автобус, следовавший в Яньцзи, столкнулся с экскаватором. В салоне автобуса находилось 33 пассажира», — рассказали «Интерфаксу» в министерстве туризма Приморского края.

По информации очевидца с места аварии, у автобуса китайские номера. В транспорте было 24 человека из Приморья. От удара у автобуса деформировалась кабина и были выбиты боковые стёкла с правой стороны. Из-за этого некоторые пассажиры получили травмы.

Источник: Svodka25 / Telegram Источник: Svodka25 / Telegram

Со слов очевидца, экскаватор выезжал с прилегающей территории. Строительная техника «пошла на таран», сдавая задним ходом, и задела автобус. У транспорта помяло кабину и выбило практически все боковые стёкла с правой стороны, пишет Telegram-канал Svodka25.