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Происшествия Выбиты практически все стёкла: туристический автобус с россиянами попал в ДТП с экскаватором в Китае — кадры

Выбиты практически все стёкла: туристический автобус с россиянами попал в ДТП с экскаватором в Китае — кадры

Строительная техника «шла на таран»

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Всего в салоне находилось 33 пассажира | Источник: Svodka25 / TelegramВсего в салоне находилось 33 пассажира | Источник: Svodka25 / Telegram

Всего в салоне находилось 33 пассажира

Источник:

Svodka25 / Telegram

Автобус с туристами из России попал в ДТП с экскаватором в Китае. В салоне было 33 пассажира. Из-за выбитых стекол некоторые люди получили травмы.

«В Хуньчуне (провинция Цзилинь, КНР) <…> туристический автобус, следовавший в Яньцзи, столкнулся с экскаватором. В салоне автобуса находилось 33 пассажира», — рассказали «Интерфаксу» в министерстве туризма Приморского края.

По информации очевидца с места аварии, у автобуса китайские номера. В транспорте было 24 человека из Приморья. От удара у автобуса деформировалась кабина и были выбиты боковые стёкла с правой стороны. Из-за этого некоторые пассажиры получили травмы.

Источник: Svodka25 / TelegramИсточник: Svodka25 / Telegram
Источник:

Svodka25 / Telegram

Источник: Svodka25 / TelegramИсточник: Svodka25 / Telegram
Источник:

Svodka25 / Telegram

Со слов очевидца, экскаватор выезжал с прилегающей территории. Строительная техника «пошла на таран», сдавая задним ходом, и задела автобус. У транспорта помяло кабину и выбило практически все боковые стёкла с правой стороны, пишет Telegram-канал Svodka25.

Все пассажиры остались живы, трое получили порезы из-за битого стекла. Им оказали медицинскую помощь. Среди россиян пострадавших нет.

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