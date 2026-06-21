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Происшествия Подробности В прокуратуре назвали предварительную причину ЧП с теплоходом в Ярославле

В прокуратуре назвали предварительную причину ЧП с теплоходом в Ярославле

Временно отменили речные маршруты до Рыбинска и обратно

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ЧП с теплоходом в Ярославле | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramЧП с теплоходом в Ярославле | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

ЧП с теплоходом в Ярославле

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с пассажирским теплоходом, который сломался на Волге в Ярославле. Всё случилось днем 21 июня 2026 года.

По предварительным данным транспортной прокуратуры, перед выходом в рейс при маневрировании был поврежден винт метеора «Восход-2».

Гребной винт — это устройство с лопастями в кормовой части судна, которое приводит теплоход в движение. При вращении винт отталкивает воду назад, создавая тягу вперед. Повреждение винта может снизить управляемость судна или полностью остановить его движение.

«В результате рейс по маршруту Ярославль — Рыбинск отменен. Пассажирам возвращены денежные средства за билеты. Пострадавших нет. Загрязнения акватории и разлива нефтепродуктов не допущено», — уточнили в ведомстве.

В транспортной прокуратуре сообщили, что судно направляют к месту стоянки

Источник:

Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Перевозки на теплоходе «Восход-2» обслуживает нижегородская компания «Водолет».

«Приносим извинения за доставленные неудобства и вынужденное изменение ваших планов на путешествия. О возобновлении регулярных рейсов „ВосходЪ-2“ мы обязательно сообщим вам дополнительно на нашем официальном сайте и в социальных сетях», — сообщили в компании-перевозчике.

ООО «Водолет» было образовано в августе 2019 года в Нижнем Новгороде. В учредителях компании указаны акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области» (владеет 99%) и Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (владеет 1%). Генеральный директор фирмы — Никита Итальянцев. В 2025 году выручка компании составила 76 миллионов рублей, а чистая прибыль после всех расходов — 10,4 миллиона.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ЧП Теплоход
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Аккуратные капитаны от берега отходят на веслах. И только на глубокой чистой воде запускают двигатель.
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Гость
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