В прокуратуре назвали предварительную причину ЧП с теплоходом в Ярославле

ЧП с теплоходом в Ярославле Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с пассажирским теплоходом, который сломался на Волге в Ярославле. Всё случилось днем 21 июня 2026 года.

По предварительным данным транспортной прокуратуры, перед выходом в рейс при маневрировании был поврежден винт метеора «Восход-2».

Гребной винт — это устройство с лопастями в кормовой части судна, которое приводит теплоход в движение. При вращении винт отталкивает воду назад, создавая тягу вперед. Повреждение винта может снизить управляемость судна или полностью остановить его движение.

«В результате рейс по маршруту Ярославль — Рыбинск отменен. Пассажирам возвращены денежные средства за билеты. Пострадавших нет. Загрязнения акватории и разлива нефтепродуктов не допущено», — уточнили в ведомстве.

В транспортной прокуратуре сообщили, что судно направляют к месту стоянки Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.

Перевозки на теплоходе «Восход-2» обслуживает нижегородская компания «Водолет».

«Приносим извинения за доставленные неудобства и вынужденное изменение ваших планов на путешествия. О возобновлении регулярных рейсов „ВосходЪ-2“ мы обязательно сообщим вам дополнительно на нашем официальном сайте и в социальных сетях», — сообщили в компании-перевозчике.