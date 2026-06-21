В прокуратуре назвали предварительную причину ЧП с теплоходом в Ярославле

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП с пассажирским теплоходом, который сломался на Волге в Ярославле. Всё случилось днем 21 июня 2026 года.
По предварительным данным транспортной прокуратуры, перед выходом в рейс при маневрировании был поврежден винт метеора «Восход-2».
Гребной винт — это устройство с лопастями в кормовой части судна, которое приводит теплоход в движение. При вращении винт отталкивает воду назад, создавая тягу вперед. Повреждение винта может снизить управляемость судна или полностью остановить его движение.
«В результате рейс по маршруту Ярославль — Рыбинск отменен. Пассажирам возвращены денежные средства за билеты. Пострадавших нет. Загрязнения акватории и разлива нефтепродуктов не допущено», — уточнили в ведомстве.
Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства.
Перевозки на теплоходе «Восход-2» обслуживает нижегородская компания «Водолет».
«Приносим извинения за доставленные неудобства и вынужденное изменение ваших планов на путешествия. О возобновлении регулярных рейсов „ВосходЪ-2“ мы обязательно сообщим вам дополнительно на нашем официальном сайте и в социальных сетях», — сообщили в компании-перевозчике.
ООО «Водолет» было образовано в августе 2019 года в Нижнем Новгороде. В учредителях компании указаны акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области» (владеет 99%) и Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области (владеет 1%). Генеральный директор фирмы — Никита Итальянцев. В 2025 году выручка компании составила 76 миллионов рублей, а чистая прибыль после всех расходов — 10,4 миллиона.