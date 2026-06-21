Крым массово атаковали БПЛА: погибли люди, нет бензина и электричества. Главное

Из-за аварии в энергосистеме на полуострове проблемы с электричеством (фото из архива) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня утром, 21 июня, беспилотники атаковали Крым. Во время налета погибли и пострадали люди. В этом материале мы собрали главное, что известно о случившемся.

Атаки БПЛА

Под самый большой удар попал Керченский полуостров. По последним данным главы Крыма Сергея Аксенова, в результате происшествия погибли четыре человека, еще 28 получили ранения различной степени тяжести.

Атака затронула несколько районов. На месте работают экстренные службы: медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Часть пострадавших госпитализирована, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он также сообщил, что держит ситуацию на личном контроле.

В это же время силы ПВО отражают атаку на Севастополь. По сообщению губернатора Михаила Развожаева, в районе Северной стороны и мыса Фиолент сбиты пять БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности: покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ограничения на переправе

По данным Оперштаба Краснодарского края, с 21 июня временно приостанавливаются паромные перевозки через Керченскую переправу. Кроме того, из‑за запрета на проезд большегрузного транспорта по Крымскому мосту водителям рекомендуется выбирать альтернативные дороги.

Также Оперштаб сообщил, что в результате атаки БПЛА на Керченскую паромную переправу погиб один человек, также произошел пожар на НПЗ.

Запрет на продажу бензина

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о временном прекращении отпуска топлива на автозаправочных станциях региона. Согласно сообщению губернатора, с 09:00 21 июня на крымских АЗС прекращена продажа бензина для физических и юридических лиц.

Источник: Аксенов Z 82 / Telegram

Исключение сделано только для государственных служб, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность Крыма. Власти пообещали оперативно информировать о любых изменениях в ситуации на топливном рынке республики.

Ограничения на продажу топлива в регионе начали вводить еще в конце мая из‑за логистических сложностей.

22 мая на АЗС Севастополя установили лимит в 20 литров бензина на одного покупателя;

29 мая аналогичные меры распространились на всю территорию Крыма.

Проблемы с электроэнергией

Из‑за аварий в энергосистеме Крыма власти просят жителей поменьше пользоваться электричеством. В частности, советуют выключить кондиционеры и те приборы, без которых можно обойтись.

Кроме того, в разных районах полуострова будут действовать графики отключения электричества.