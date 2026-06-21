Пьяный мужчина ворвался и устроил погром в детском лагере в Тыве: пострадали 13 человек

В Республике Тыва мужчина проник на территорию детского лагеря «Орлёнок», расположенного на озере Чагытай, и напал на несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным следствия, нападавший, 25-летний молодой человек, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он проник в корпус лагеря, где в тот момент находились около 30 детей, нанес телесные повреждения нескольким несовершеннолетним и повредил мебель.
Сотрудники лагеря оперативно задержали нарушителя и передали его полиции. Медики осмотрели 13 пострадавших и оказали им необходимую помощь. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Следственное управление СК России по республике возбудило уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия, выясняют детали инцидента и проверяют, как администрация лагеря соблюдала меры безопасности.
Лагерь охраняется сторожами, а также оснащен тревожной кнопкой. Ее работоспособность была проверена 18 июня сотрудниками ФГУП «Охрана».