Пьяный мужчина ворвался и устроил погром в детском лагере в Тыве: пострадали 13 человек

Мужчина разгромил мебель и напал на детей Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

В Республике Тыва мужчина проник на территорию детского лагеря «Орлёнок», расположенного на озере Чагытай, и напал на несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, нападавший, 25-летний молодой человек, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он проник в корпус лагеря, где в тот момент находились около 30 детей, нанес телесные повреждения нескольким несовершеннолетним и повредил мебель.

Сотрудники лагеря оперативно задержали нарушителя и передали его полиции. Медики осмотрели 13 пострадавших и оказали им необходимую помощь. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Следственное управление СК России по республике возбудило уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия, выясняют детали инцидента и проверяют, как администрация лагеря соблюдала меры безопасности.