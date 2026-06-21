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Происшествия Пьяный мужчина ворвался и устроил погром в детском лагере в Тыве: пострадали 13 человек

Пьяный мужчина ворвался и устроил погром в детском лагере в Тыве: пострадали 13 человек

В произошедшем разбирается полиция

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Мужчина разгромил мебель и напал на детей | Источник: «Осторожно, новости» / TelegramМужчина разгромил мебель и напал на детей | Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Мужчина разгромил мебель и напал на детей

Источник:

«Осторожно, новости» / Telegram

В Республике Тыва мужчина проник на территорию детского лагеря «Орлёнок», расположенного на озере Чагытай, и напал на несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным следствия, нападавший, 25-летний молодой человек, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он проник в корпус лагеря, где в тот момент находились около 30 детей, нанес телесные повреждения нескольким несовершеннолетним и повредил мебель.

Сотрудники лагеря оперативно задержали нарушителя и передали его полиции. Медики осмотрели 13 пострадавших и оказали им необходимую помощь. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Следственное управление СК России по республике возбудило уголовное дело. Следователи осматривают место происшествия, выясняют детали инцидента и проверяют, как администрация лагеря соблюдала меры безопасности.

Лагерь охраняется сторожами, а также оснащен тревожной кнопкой. Ее работоспособность была проверена 18 июня сотрудниками ФГУП «Охрана».

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Комментарии
1
Гость
6 минут
Вообще-то такие травмы не забываются всю жизнь.
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Гость
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