Машина под управлением ИИ протаранила дом и насмерть сбила женщину

В машине Tesla много умных функций Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Смертельное ДТП произошло в городе Кэти (штат Техас): автомобиль Tesla, который, по предварительным данным, двигался в режиме автопилота, врезался в жилой дом. Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию.

Женщина, находившаяся в здании в момент аварии, была экстренно эвакуирована вертолетом в больницу, но медики не смогли ее спасти.

Водитель электромобиля также пострадал. Правоохранители отмечают, что он был трезв и оказывает содействие следствию. Ему не предъявлены обвинения, обстоятельства ДТП выясняются.

Компанию Tesla основали в 2003 году Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг. Позже к проекту присоединился Илон Маск сначала как инвестор, а с 2008 года он стал генеральным директором компании.