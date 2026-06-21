Машина под управлением ИИ протаранила дом и насмерть сбила женщину

Смертельное ДТП произошло в городе Кэти (штат Техас): автомобиль Tesla, который, по предварительным данным, двигался в режиме автопилота, врезался в жилой дом. Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию.
Женщина, находившаяся в здании в момент аварии, была экстренно эвакуирована вертолетом в больницу, но медики не смогли ее спасти.
Водитель электромобиля также пострадал. Правоохранители отмечают, что он был трезв и оказывает содействие следствию. Ему не предъявлены обвинения, обстоятельства ДТП выясняются.
Компанию Tesla основали в 2003 году Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг. Позже к проекту присоединился Илон Маск сначала как инвестор, а с 2008 года он стал генеральным директором компании.
Главная цель Tesla — ускорить переход мира на устойчивую энергетику. Поэтому компания сфокусировалась на электромобилях. У Tesla нет двигателей внутреннего сгорания, только электромоторы. Это дает нулевые выбросы при эксплуатации. В машинах много умных функций: автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, удаленное управление через приложение (можно открыть/закрыть двери, включить кондиционер).