Машина под управлением ИИ протаранила дом и насмерть сбила женщину

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Водитель авто получил травмы

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В машине Tesla много умных функций | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUВ машине Tesla много умных функций | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В машине Tesla много умных функций

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Смертельное ДТП произошло в городе Кэти (штат Техас): автомобиль Tesla, который, по предварительным данным, двигался в режиме автопилота, врезался в жилой дом. Об этом сообщает ABC со ссылкой на полицию.

Женщина, находившаяся в здании в момент аварии, была экстренно эвакуирована вертолетом в больницу, но медики не смогли ее спасти.

Водитель электромобиля также пострадал. Правоохранители отмечают, что он был трезв и оказывает содействие следствию. Ему не предъявлены обвинения, обстоятельства ДТП выясняются.

Компанию Tesla основали в 2003 году Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг. Позже к проекту присоединился Илон Маск сначала как инвестор, а с 2008 года он стал генеральным директором компании.

Главная цель Tesla — ускорить переход мира на устойчивую энергетику. Поэтому компания сфокусировалась на электромобилях. У Tesla нет двигателей внутреннего сгорания, только электромоторы. Это дает нулевые выбросы при эксплуатации. В машинах много умных функций: автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, удаленное управление через приложение (можно открыть/закрыть двери, включить кондиционер).

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Машина Илон Маск
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