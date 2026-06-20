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Происшествия В пятизвездочном отеле Турции произошла утечка хлора: пострадали 25 туристов

В пятизвездочном отеле Турции произошла утечка хлора: пострадали 25 туристов

Людям оперативно оказали медицинскую помощь

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После инцидента туристы продолжили свой отдых в этом отеле | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUПосле инцидента туристы продолжили свой отдых в этом отеле | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

После инцидента туристы продолжили свой отдых в этом отеле

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

25 туристов пострадали из-за утечки хлора в пятизвездочном отеле в Турции. Инцидент произошел в Анталье во время обработки бассейна.

Во время уборки произошел сильный выброс хлора. Как пишет телеграм-канал Shot, токсичные пары быстро распространились по территории гостиницы. В результате отравились 25 человек. После этого участок вокруг бассейна экстренно оцепили.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Как уточнили в генконсульстве РФ в Анталье, россиянам, где произошла утечка хлора, медицинская помощь не потребовалась. Диппредставительство связывалось с туроператором, там сообщили, что ситуация оперативно разрешена.

«Генконсульство по поводу инцидента с утечкой хлора в одном из отелей Турции связывалось с туроператором, по линии которого туристы прибыли в гостиницу. Там сообщили, что данная ситуация оперативно урегулирована, пострадавших россиян, которым требуется какая-либо помощь, нет», — сообщили дипломаты ТАСС.

Обращений от туристов по этой проблеме в генконсульство не поступало. Дипмиссия продолжит держать данный вопрос на контроле, говорится в сообщении.

Как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), россияне, которые находились в этом отеле, продолжили свой отдых. Они остались жить в этой гостинице.

«Уже спустя два часа все следы утечки были ликвидированы, туристы продолжают свой отдых», — рассказали в АТОР изданию РИА Новости.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Турист Анталья Отдых Хлорка Турция Отравление
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Комментарии
3
Гость
55 минут
По сравнению с летающими над головами туристов на курортах Красндарского края дронами и воздушными тревогами, утечка хлора в бассейне в 5* отеле в Турции - сущий пустяк.
Гость
55 минут
я дико сомневаюсь что у нас что-то дезинфецируют, разве что на бумаге и на словах
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Гость
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