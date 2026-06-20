В пятизвездочном отеле Турции произошла утечка хлора: пострадали 25 туристов

После инцидента туристы продолжили свой отдых в этом отеле Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

25 туристов пострадали из-за утечки хлора в пятизвездочном отеле в Турции. Инцидент произошел в Анталье во время обработки бассейна.

Во время уборки произошел сильный выброс хлора. Как пишет телеграм-канал Shot, токсичные пары быстро распространились по территории гостиницы. В результате отравились 25 человек. После этого участок вокруг бассейна экстренно оцепили.

Пострадавшим оказали первую помощь на месте. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Как уточнили в генконсульстве РФ в Анталье, россиянам, где произошла утечка хлора, медицинская помощь не потребовалась. Диппредставительство связывалось с туроператором, там сообщили, что ситуация оперативно разрешена.

«Генконсульство по поводу инцидента с утечкой хлора в одном из отелей Турции связывалось с туроператором, по линии которого туристы прибыли в гостиницу. Там сообщили, что данная ситуация оперативно урегулирована, пострадавших россиян, которым требуется какая-либо помощь, нет», — сообщили дипломаты ТАСС.

Обращений от туристов по этой проблеме в генконсульство не поступало. Дипмиссия продолжит держать данный вопрос на контроле, говорится в сообщении.

Как уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), россияне, которые находились в этом отеле, продолжили свой отдых. Они остались жить в этой гостинице.