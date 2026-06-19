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Происшествия 35-летний житель Рыбинска получил 15 лет колонии за госизмену

35-летний житель Рыбинска получил 15 лет колонии за госизмену

В ФСБ раскрыли детали дела

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В Ярославской области вынесли приговор за госизмену | Источник: УФСБ России по Ярославской областиВ Ярославской области вынесли приговор за госизмену | Источник: УФСБ России по Ярославской области

В Ярославской области вынесли приговор за госизмену

Источник:

УФСБ России по Ярославской области

Ярославский областной суд отправил в колонию строго режима 35-летнего жителя Рыбинска за передачу данных украинским спецслужбам и комментарий в Интернете.

Как сообщили 19 июня в пресс-службе судов Ярославской области, его признали виновным по статьям о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

«35-летний местный житель, придерживаясь проукраинских взглядов, разместил в сети „Интернет“ комментарий, содержащий призыв к осуществлению экстремистской деятельности. Кроме того, через мессенджер передал представителям украинских спецслужб информацию об объектах критической инфраструктуры Ярославской области», — прокомментировали в суде.

Как уточнили в ФСБ, он собирал данные о дислокации объектов Минобороны России, крупных промышленных предприятий оборонно-промышленного комплекса и объектах критической инфраструктуры Ярославской области.

«Житель Рыбинска поддерживал контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По его указанию он осуществил сбор разведывательной информации», — прокомментировали в пресс-службе ФСБ.

Задержанному назначили 15 лет колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год и лишением права заниматься администрированием сайтов на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

Суд также конфисковал телефон задержанного, как орудие преступления.

35-летний житель Рыбинска осужден за госизмену

Источник:

УФСБ России по Ярославской области

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Госизмена Экстремизм Приговор
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Комментарии
3
Гость
57 минут
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5 минут
За убийства намного мягче наказания.. Приоритеты нечеловеческие
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