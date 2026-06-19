Развернуло в потоке: под Ярославлем иномарка жестко столкнулась с автоцистерной — видео

На ЮЗОД растет пробка из-за ДТП с автоцистерной Источник: «Ярославль Очевидец» / MAX, Жесть Ярославль / MAX

Днем 19 июня на Юго-Западной окружной дороге в районе Чурилково под Ярославлем на трассе жестко столкнулись легковушка и автоцистерна.

«Буквально час назад легковушка после столкновения с грузовиком влетела в ограждение», — подписали кадры очевидцы ДТП.

Момент столкновения попал на видеорегистратор. «Хендай» с вологодскими номерами и большегруз двигались в попутном направлении. Иномарка сперва столкнулась с фурой, а затем, развернувшись на трассе, влетела в ограждение.

«Водитель легкового автомобиля, женщина, доставлена в медучреждение», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе полиции.

Момент аварии с «Хендай» на ЮЗОД 19 июня Источник: Жесть Ярославль / MAX

На ЮЗОД растет пробка в сторону Суринского путепровода. Водители предупреждают, что затруднено движение в левом ряду.

Пробка на ЮЗОД растянулась на два километра Источник: Яндекс. Карты