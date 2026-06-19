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Происшествия Развернуло в потоке: под Ярославлем иномарка жестко столкнулась с автоцистерной — видео

Развернуло в потоке: под Ярославлем иномарка жестко столкнулась с автоцистерной — видео

С места ДТП на «скорой» забрали пострадавшую

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На ЮЗОД растет пробка из-за ДТП с автоцистерной | Источник: «Ярославль Очевидец» / MAX, Жесть Ярославль / MAXНа ЮЗОД растет пробка из-за ДТП с автоцистерной | Источник: «Ярославль Очевидец» / MAX, Жесть Ярославль / MAX

На ЮЗОД растет пробка из-за ДТП с автоцистерной

Источник:

«Ярославль Очевидец» / MAX, Жесть Ярославль / MAX

Днем 19 июня на Юго-Западной окружной дороге в районе Чурилково под Ярославлем на трассе жестко столкнулись легковушка и автоцистерна.

«Буквально час назад легковушка после столкновения с грузовиком влетела в ограждение», — подписали кадры очевидцы ДТП.

Момент столкновения попал на видеорегистратор. «Хендай» с вологодскими номерами и большегруз двигались в попутном направлении. Иномарка сперва столкнулась с фурой, а затем, развернувшись на трассе, влетела в ограждение.

«Водитель легкового автомобиля, женщина, доставлена в медучреждение», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе полиции.

Момент аварии с «Хендай» на ЮЗОД 19 июня

Источник:

Жесть Ярославль / MAX

На ЮЗОД растет пробка в сторону Суринского путепровода. Водители предупреждают, что затруднено движение в левом ряду.

Пробка на ЮЗОД растянулась на два километра | Источник: Яндекс. КартыПробка на ЮЗОД растянулась на два километра | Источник: Яндекс. Карты

Пробка на ЮЗОД растянулась на два километра

Источник:

Яндекс. Карты

На днях в поселке Петровское Ростовского округа грузовик Howo врезался в дом после столкновения с легковушкой KIA. На кадрах с места аварии видно, что большегруз задел здание у проезжей части и частично снес жалюзи у окна первого этажа.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ДТП ЮЗОД Пробка
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Комментарии
5
Гость
18 минут
Как она под грузовик-то попала, вроде впереди ехала
Гость
23 минуты
Баба за рулём! Спасайся кто может!!!
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Гость
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