Развернуло в потоке: под Ярославлем иномарка жестко столкнулась с автоцистерной — видео

Днем 19 июня на Юго-Западной окружной дороге в районе Чурилково под Ярославлем на трассе жестко столкнулись легковушка и автоцистерна.
«Буквально час назад легковушка после столкновения с грузовиком влетела в ограждение», — подписали кадры очевидцы ДТП.
Момент столкновения попал на видеорегистратор. «Хендай» с вологодскими номерами и большегруз двигались в попутном направлении. Иномарка сперва столкнулась с фурой, а затем, развернувшись на трассе, влетела в ограждение.
«Водитель легкового автомобиля, женщина, доставлена в медучреждение», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе полиции.
На ЮЗОД растет пробка в сторону Суринского путепровода. Водители предупреждают, что затруднено движение в левом ряду.
На днях в поселке Петровское Ростовского округа грузовик Howo врезался в дом после столкновения с легковушкой KIA. На кадрах с места аварии видно, что большегруз задел здание у проезжей части и частично снес жалюзи у окна первого этажа.