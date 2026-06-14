Американский певец Оливер Три погиб при крушении вертолетов в Бразилии. Авиакатастрофа попала на видео

Всего в крушении погибли шесть человек Источник: olivertree / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на полицию. Исполнителю было всего 32 года.

По данным издания, трагедия произошла 14 июня в районе Рекреу-дус-Бандейрантис на юго-западе города. Два вертолета столкнулись и упали на парковку электромобилей, в результате чего загорелись еще не менее 20 машин. Всего жертвами стали шесть человек. Пятеро погибших находились в одном вертолете, еще один погибший был пилотом второго воздушного судна.

Источник: World Source News / X

Источник: World Source News / X

Певец Оливер Три находился в Рио-де-Жанейро в рамках своего мирового турне. 6 июня он выступил в Сан-Паулу, а 1 июля должен был дать первый европейский концерт в Лиссабоне. Соцсети артиста насчитывают почти 20 млн подписчиков, а на сервисе Spotify у него более 11 млн ежемесячных слушателей. Он был известен треками Life Goes On, Miss You, Jerk.