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Происшествия Американский певец Оливер Три погиб при крушении вертолетов в Бразилии. Авиакатастрофа попала на видео

Американский певец Оливер Три погиб при крушении вертолетов в Бразилии. Авиакатастрофа попала на видео

Артист приезжал в Бразилию в рамках мирового турне

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Всего в крушении погибли шесть человек | Источник: olivertree / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Всего в крушении погибли шесть человек | Источник: olivertree / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Всего в крушении погибли шесть человек

Источник:

olivertree / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на полицию. Исполнителю было всего 32 года.

По данным издания, трагедия произошла 14 июня в районе Рекреу-дус-Бандейрантис на юго-западе города. Два вертолета столкнулись и упали на парковку электромобилей, в результате чего загорелись еще не менее 20 машин. Всего жертвами стали шесть человек. Пятеро погибших находились в одном вертолете, еще один погибший был пилотом второго воздушного судна.

Источник:

World Source News / X

Источник:

World Source News / X

Певец Оливер Три находился в Рио-де-Жанейро в рамках своего мирового турне. 6 июня он выступил в Сан-Паулу, а 1 июля должен был дать первый европейский концерт в Лиссабоне. Соцсети артиста насчитывают почти 20 млн подписчиков, а на сервисе Spotify у него более 11 млн ежемесячных слушателей. Он был известен треками Life Goes On, Miss You, Jerk.

Среди жертв также оказался аргентинский видеоблогер-миллионник Гаспар Прим (Gaspi), в соцсетях у него было около 7,5 миллиона подписчиков. Пилот второго вертолета Чарльз Марсийак, тоже погибший в катастрофе, по словам близких, был опытным и серьезным специалистом. Отмечается, что у него осталась семья. Местные правоохранительные органы выясняют подробности катастрофы.

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Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Артист Певец Вертолет Крушение Авиакатастрофа Бразилия
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