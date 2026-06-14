Дрон влетел в многоэтажку в Орле — есть жертвы

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Украинский беспилотник атаковал ночью жилой дом в Орле, без жертв не обошлось. Подробности о происшествии рассказал в своем канале на платформе MAX губернатор Андрей Клычков.

«Сегодня ночью в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в городе Орле пострадали люди. К глубокой скорби, один человек погиб, еще девятерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — написал Клычков.

По словам главы региона, жителей пострадавших квартир разместили в гостиницах города. Ситуацию контролируют МЧС и правоохранительные органы, специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки.

Всего за ночь над регионами сбили 249 беспилотников. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской, Астраханской, Владимирской, Орловской, Тульской и Калужской областями, а также Крымом и Азовским морем. Системы ПВО срабатывали и в Ростовской, Рязанской, Тверской, Ярославской, Костромской областями.