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Дрон влетел в многоэтажку в Орле — есть жертвы

Оперативные службы ликвидируют последствия атаки

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Пострадавшим оказывают медицинскую помощь | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПострадавшим оказывают медицинскую помощь | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Украинский беспилотник атаковал ночью жилой дом в Орле, без жертв не обошлось. Подробности о происшествии рассказал в своем канале на платформе MAX губернатор Андрей Клычков.

«Сегодня ночью в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в городе Орле пострадали люди. К глубокой скорби, один человек погиб, еще девятерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — написал Клычков.

По словам главы региона, жителей пострадавших квартир разместили в гостиницах города. Ситуацию контролируют МЧС и правоохранительные органы, специалисты продолжают ликвидировать последствия атаки.

Всего за ночь над регионами сбили 249 беспилотников. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской, Астраханской, Владимирской, Орловской, Тульской и Калужской областями, а также Крымом и Азовским морем. Системы ПВО срабатывали и в Ростовской, Рязанской, Тверской, Ярославской, Костромской областями.

Фрагмент беспилотника рухнул на территорию одного из промышленных предприятий Тульской области. Из-за другого дрона пострадало здание пожарной части в Белгородской области. Подробнее о разрушениях и жертвах можно почитать в отдельном материале.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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