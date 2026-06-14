В машине были детские игрушки: в ДТП в Ярославской области погибли два человека

Смертельное ДТП в Ярославской области Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Вечером 13 июня в Ярославской области случилось страшное ДТП. В 20:35 на 4-м км трассы Глебовское — Долгуново автомобиль BMW X5 вылетел в кювет. В областной Госавтоинспекции пояснили, что 51-летний водитель иномарки не справился с управлением.

В ведомстве опубликовали кадры с места ДТП. На них видно, что машина почти развалилась на части. Заднее колесо прогнулось, одно из других колес и вовсе лежало отдельно от иномарки.

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К сожалению, авария стала смертельной. Погибли водитель и 46-летняя пассажирка. Помимо них в иномарке находились еще два человека.

«9-летняя девочка и 42-летняя женщина с травмами госпитализированы в больницу», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Редакция 76.RU приносит соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 11 июня в регионе также случилось смертельное ДТП. На трассе М-8 столкнулись две иномарки. 79-летний водитель «Рено-Логан» погиб на месте, а 76-летнюю пассажирку, ехавшую вместе с ним, доставили в больницу. Госпитализировали и 39-летнего водителя с двумя пассажирами второй иномарки — «Шкода-Октавия».