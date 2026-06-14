«Я не монстр». Бабушка отпинала приемного внука — двухлетнего малыша забрали из семьи: видео

Справа — Виктория. Она взяла Ивана под опеку, когда ему было 5 месяцев Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Того, что пережила за последнюю неделю жительница Тюмени Виктория Ортман, врагу не пожелаешь. У нее забрали малыша, которого она растит с пяти месяцев: двухлетнего Ивана увезли в дом малютки после видео, которое завирусилось в Сети. На кадрах 72-летняя Ольга — мама опекунши — несколько раз пинает ребенка возле лифта. Разослать ролик по соцсетям могла соседка, которая видела момент срыва пенсионерки, но не остановила ее.

Наши коллеги из 72.RU поговорили с бабушкой и самой Викторией. Рассказываем вам подробности истории.

Имя опекаемого ребенка изменено.

История на видео Источник: Илья Чикотин / 72.RU

«Бабушка очень добрая»

Виктория Ортман вместе с бывшим мужем несколько лет думали о том, чтобы взять приемного малыша в семью. У них есть 2 родных ребенка, большая квартира и хороший заработок. Сама она занимается бизнесом, проводит консультации по психологии. Пара прошла курсы приемных родителей и в доме малютки познакомилась с Иваном. На тот момент ему было 5 месяцев. У малыша есть особенности здоровья, ему требуется специальный уход. И приемные родители были к этому готовы.

— Мы ходили на плавание. Потом мы начали серьезную реабилитацию: бобат-терапия, войта-терапия, остеопаты. Динамика быстро пошла! — говорит Виктория. — Иван [по характеру] очень яркий. Это человек, которому нужно внимание всех. Он очень требовательный, громкий. Это ребенок, которому ни телевизор не включишь, ни телефон. Ему нужен человек. Как ни крути, нейроотличия там есть. Ребенку сложно себя успокаивать.

Иван обеспечен всем необходимым для полноценного роста Источник: Илья Чикотин / 72.RU

После развода опекунше с мальчиком стала помогать ее мама — 72-летняя Ольга. Пенсионерка живет через дорогу от дочери.

— Решили, что с ним будет сидеть мама, пока я на работе. Мама такая бабушка, она очень добрая. Вся плита заставлена едой, этим одно готовит, тем — другое. Это такая классическая бабушка. Но бабушке очень сложно, — признаёт Виктория.

В день, когда случился инцидент, по словам женщины, ее мама сама предложила погулять с Иваном.

— Когда с прогулки его ведешь, он начинает падать, истерить. Пока они гуляли, она его не могла затащить домой. Он валялся на полу. А когда он валяется на полу, он бьется головой об асфальт — остановить это невозможно. И возле лифта она уже не выдержала, — пытается объяснить опекунша поступок матери.

Она предположила, что срыв ее мамы заметила соседка, смонтировала видео и разослала по соцсетям. О том, что произошло возле лифта, она узнала после звонка подруги из Нижневартовска, которая узнала Ольгу на кадрах в Сети.

— Я смотрю это видео — у меня начинается истерика. Я его пересылаю матери. Мать мне говорит: «Вик, я не выдержала. Я ничего не могу изменить». Я ее сразу заблокировала, — говорит Виктория.

Бабушка ударила мальчика ногой три раза Источник: скриншот с видео

Когда ролик завирусился в социальных сетях, к опекунше приехали специалисты соцразвития и забрали Ивана.

— Он сейчас регрессирует. Вот эти несколько дней — они уже дадут большой откат. Я как любила ребенка, так и люблю сегодня. И действия третьего лица — моей матери — я не контролирую, — объясняет Ортман.

Сдаваться Виктория не собиралась: она была твердо намерена вернуть Ивана обратно в семью. В июне они должны вместе ехать на реабилитацию, а после — всей семьей в Турцию.

«Мы без него не можем. Он наш ребенок»

Ольга говорит, что, когда произошла ситуация на видео, не помнит. Не может точно сказать, из-за чего так поступила. Объясняет только: «Наверное, он капризничал», и в момент, который попал на ролик, был в подгузнике. Ольга уверят, что сожалеет о случившемся.

— Я за Иваном ходила, на ручках носила, кормила. Так, как я его кормила, никто его не накормит. Я к 8 приходила к ним, а уходила в 22 часа. Какие сложности были? Обычный ребенок. Ездили с ним в больницу. Ребят, вот честно, я просто устала, — говорит Ольга и плачет.

Вместе с Иваном пенсионерка была на Шри-Ланке Источник: Виктория Ортман

О видео она узнала, когда ей прислала его дочь и сказала: «Мама, ты на всю Тюмень прославилась». Сейчас Ольга и Виктория не общаются.

— Я спать не могу, есть не могу. С утра уезжаю в город, лишь бы здесь не находиться. Я сама себе не рада. Дочь меня ненавидит. Как мне дальше жить? — плачет пенсионерка. — Как ребенка вернуть? Мы без него не можем. Он наш ребенок. Мы его любим. Я не злодей, я не монстр!

Ольга говорит, что любит Ивана Источник: Виктория Ортман

В Департаменте соцразвития Тюменской области сказали, что по ситуации проводится проверка. Уже после нее станет ясно, как решится судьба Ивана.

— Проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры по защите прав ребенка, — рассказали 72.RU в ведомстве.

— Опека знает мою семью, меня как добросовестного опекуна, который все силы бросил на восстановление здоровья ребенка. Они мне русским языком сказали: ролик разошелся по всей России, им нужно отчитаться, как они наказали. Наказали в итоге они Ивана (имя ребенка изменено. — Прим. ред.) и меня. Наказать нужно бабушку по всей строгости закона, но никак не ребенка и маму, — считает Ортман.

Усилия опекунши не прошли даром: как стало известно 72.RU, малыша все-таки вернут в семью.

— Иван скоро будет дома. В ближайшие дни мы его заберем. Пока неясно, когда именно это произойдет, — коротко прокомментировала Виктория.

Что говорят психологи?

— У многих детей с нейроотличиями действительно есть сложности с саморегуляцией. Им труднее справляться с сильными эмоциями, переносить разочарование, принимать изменения планов. Поэтому ситуация, которая взрослому кажется незначительной, например необходимость уйти с детской площадки домой, для ребенка может переживаться как серьезный стресс, — говорит психолог Жанна Корнеева.

Специалист объясняет: основная работа начинается еще до начала конфликта. Если взрослые знают, какие ситуации особенно тяжело даются малышу, его можно заранее готовить. Хорошо работают предупреждения, понятные и повторяющиеся алгоритмы действий, визуальные подсказки, таймеры. Часто эффективнее говорить не «через пять минут идем домой», а, например, «еще три раза съезжаем с горки и начинаем собирать игрушки». Чем больше предсказуемости, тем меньше вероятность эмоционального взрыва.

Если вспышка всё же произошла, важно помнить, что это не лучший момент для воспитательных бесед. В состоянии сильного возбуждения ребенок плохо воспринимает объяснения и уговоры. В этот момент взрослому важно не спорить, не доказывать, не пытаться перекричать ребенка. Полезно в этот момент мысленно задать себе вопрос: «Я сейчас реагирую на поведение ребенка или на собственное бессилие?» Очень часто именно чувство беспомощности, а не само поведение ребенка становится той точкой, в которой взрослый начинает терять контроль над собой.