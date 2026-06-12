Проехал по маме с ребенком. Как в Екатеринбурге автобус влетел в людей у храма и погубил четверых: всё о трагедии

Автобус влетел в толпу у храма, когда водитель пытался проскочить на желтый свет Источник: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге произошло ДТП, которое потрясло всю страну. Вечером 10 июня водитель городского автобуса унес жизни четырех человек, когда внезапно вылетел на тротуар возле храма «Большой Златоуст». Трое взрослых и ребенок, которых дома ждали их близкие, погибли под колесами транспорта.

Е1.RU рассказывает в этом материале всё, что известно о трагедии, а также о том, как город переживал страшные события. Мы выражаем искренние соболезнования родным погибших.

«Четыре человека под автобусом»

На записи момента аварии видно, что автобус выезжает на перекресток, врезается в автомобиль Lifan, после чего вылетает на тротуар. Пешеходы, стоявшие на тротуаре, успели увидеть, что в них летит маршрутка, но, к сожалению, не все успели отбежать. Четырех человек не стало.

Момент ДТП попал на видео Источник: ГАИ по Свердловской области

Жертв могло быть больше. За доли секунды до трагедии двум пешеходам удается отскочить в сторону от летящего на них автобуса. Еще одна группа людей сидела на скамейке в нескольких метрах от места ЧП.

«Буквально два-три метра еще — и, возможно, мы оказались бы тоже под автобусом. Мы сидели на лавочке, я поворачиваюсь и вижу, что он влетает в крыло автомобиля, ломает ограждение, уже просто мимо нас пролетает, и, к сожалению, люди оказались под колесами. Четыре человека под автобусом», — рассказал E1.RU очевидец Андрей Казанцев.

Пешеходы оказались под колесами автобуса Источник: читатель E1.RU

На другой видеозаписи, сделанной уличной камерой, видно, что водитель автобуса № 81, перед тем как сбить людей, пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора.

На видео заметно, что водитель пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора Источник: «Екатеринбург. Главное» / T.me

Если приглядеться, то заметно, что водитель подъезжал к стоп-линии перед перекрестком на последних миганиях зеленого. Затем загорелся желтый сигнал, но автобус, вместо того чтобы остановиться, наоборот, ускорился.

Силовики официально подтвердили, что водитель автобуса пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Эта ошибка стоила жизни четырем пешеходам.

«Супруга с сыном ходила в театр»

Скорая была на месте уже через шесть минут после столкновения, но троих взрослых и ребенка спасти не удалось. Кто-то из них шел на остановку, кто-то прогуливался с другом, а у кого-то только закончился рабочий день.

Одним из погибших стал 25-летний Владислав Сонин родом из Ирбита. Парень профессионально занимался гимнастикой. Судя по публикациям в его соцсетях, он работал менеджером в IT-сфере, а раньше трудился в батутном парке. Знакомые запомнили его добрым, отзывчивым и позитивным человеком.

В день трагедии молодой человек прогуливался с другом, которому повезло выжить. На месте с ним работали психологи МЧС и общались церковные служители храма, потому что он не мог прийти в себя после трагедии.

Владиславу было всего 25 лет Источник: читатель E1.RU

55-летняя Елена Бекетова трудилась в Министерстве экономики Свердловской области. Она занимала должность главного специалиста отдела методологии проектного управления, при этом часто путешествовала. У нее остался муж и 20-летний сын.

Супруг Елены находится в шоке после трагедии. Когда произошло ДТП, она возвращалась с работы.

«Да, супруга погибла в ДТП. Пока тело я не получил. Похороны планируем в Новоуральске, здесь мы живем, но когда они состоятся, еще не могу сказать», — сказал E1.RU муж Александр.

Елена любила путешествовать Источник: соцсети

Среди тех, кто стоял возле пешеходного перехода, оказались 42-летняя Екатерина Соколова и ее 9-летний сын Саша. Об этом E1.RU рассказал Руслан, муж погибшей.

11 июня коллеги потеряли Екатерину: она работала на удаленке и всегда была на связи.

«Да, это она погибла. Она была с сыном младшим. Старший со мной сейчас находится в отпуске. Супруга с сыном ходила в театр. Они ждали троллейбус, видимо, чтобы на ВИЗ поехать…» — добавил Руслан.

У Екатерины остались старший сын и муж Источник: соцсети

В Следственном комитете организовали горячую линию для родственников погибших по телефону: 8 (343) 297-71-61.

«Я нажал тормоз, это не тормоз, а газ, похоже»

48-летний водитель автобуса Икромжон на месте ДТП путался в словах, но в итоге признался, что пытался успеть проскочить на зеленый, а потом ему стало плохо: закружилась голова, ухудшилось зрение. Он предположил, что мог перепутать газ с тормозом.

«Да, я хотел успеть. Зеленый был. Я хотел успеть. У меня голова сильно болит. Глаза ничего не видят. Я нажал тормоз, это не тормоз, а газ, похоже. Я так думаю. Уже не знаю», — прокомментировал водитель.

Всё о трагедии — в одном видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Икромжон прибыл в Екатеринбург самолетом 8 февраля 2026 года и работал водителем с 6 марта на основании трудового договора с коммерческой транспортной компанией («Авто-Ном»).

«Сразу после ЧП он был освидетельствован. Исследование показало, что в момент ДТП был трезвым, — рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — В базе данных ГАИ значится, что он имеет шесть нарушений ПДД в Санкт-Петербурге, где ранее пребывал».

Видеозапись допроса водителя автобуса Источник: Следственный комитет по Свердловской области

Маршрут № 81 обслуживает частный перевозчик ООО «Авто-Ном», работающий в Екатеринбурге с 2007 года. Соучредитель и директор компании Алексей Ярков заявил E1.RU, что всех сотрудников и весь транспорт проверяют.

«Естественно, водители и транспорт перед рейсом все проходят осмотр: технический, медицинский. Мы на месте будем выяснять, при каких обстоятельствах всё произошло, кто нарушил ПДД, будем поднимать камеры», — заявил директор.

За рулем кроссовера Lifan MyWay был 21-летний Никита Туркеев. Он получил права в 2024 году. По предварительным данным, молодой человек увидел, что встречный поток машин остановился на красный свет, но не заметил автобус, который торопился проскочить перекресток.

Никита впервые сел за руль два года назад Источник: ГАИ по Свердловской области; читатель E1.RU

Судя по данным сервиса Nomerogram, парень не раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости. В ГАИ уточнили, что за два года за рулем Никиту дважды штрафовали.

В момент аварии парень ехал в машине вместе с братом.

«Мы ехали с улицы 8 Марта [налево]. Мы постояли, подождали, пока все проехали. Два ряда остановились, то есть им уже красный загорелся. Мы поехали, и выскочил автобус, просто снес нас», — отметил брат водителя.

Брат водителя рассказал, как произошла авария Источник: ТА «Ночные новости»

Что не так с версией водителя автобуса

Автоэксперт Дмитрий Ларионов считает, что у водителя автобуса № 81 был шанс избежать наезда на людей при столкновении, но он им по какой-то причине не воспользовался.

Приводим доводы автоэксперта по пунктам:

За 150 метров до перекрестка автобус ехал со средней скоростью 43–45 км/ч.

Желтый сигнал светофора загорелся за 35 метров до перекрестка, что значительно превышает тормозной путь даже со скорости 60 км/ч, поэтому положения пункта 6.14 ПДД к водителю не относятся: он мог остановиться перед перекрестком без применения экстренного торможения.

Вместо торможения водитель немного ускорился и проехал стоп-линию примерно в момент включения красного сигнала светофора (с точностью до 0,4 секунды).

С момента появления в кадре камеры, смотрящей на перекресток, до момента окончания ее видеозаписи автобус ехал примерно по прямой траектории с постоянной скоростью 48–50 км/ч. На перекрестке он не ускорялся, не тормозил, не маневрировал.

На видеозаписи можно разглядеть момент, когда у автобуса становятся видны горящие стоп-сигналы. Видимо, лишь в этот момент водитель нажал на педаль тормоза. Происходит это лишь через одну секунду после столкновения автомобилей. Выезд автобуса на тротуар происходит еще через полсекунды после этого момента.

Несмотря на то, что у автобуса горели стоп-сигналы, его скорость не уменьшалась.

От места столкновения до места выезда на тротуар — около 20 метров. Со скорости 50 км/ч тормозной путь укладывается в это расстояние. Даже если он заметил опасность лишь в этот момент — у водителя была возможность избежать ДТП с пешеходами путем торможения.

От места, где у автобуса на видео становятся видны стоп-сигналы, до места выезда на тротуар — около шести метров. Этого расстояния хватило бы, чтобы избежать выезда на тротуар путем маневра: проезжая часть в попутном направлении была пуста.

Когда кабина автобуса на записи видна на просвет, заметно, что водитель сидит на месте ровно, от первого столкновения он не упал, тело не наклонено, голова не наклонена, в одном из кадров даже видна рука на руле.

На месте происшествия работали спецслужбы и силовики Источник: Дарья Манохина / E1.RU

«Мое личное мнение: вне зависимости от сигналов светофоров и виновности водителей в первом столкновении автомобилей, у водителя автобуса было очень много возможностей избежать выезда на тротуар, но он не воспользовался ни одной, что делает его единственным виновником выезда на тротуар и всех последствий этого, — отметил Дмитрий Ларионов. — Кроме того, водитель не утрачивал возможность управлять автобусом, то есть не терял сознания».

«Могла оказаться на их месте»

На следующий день после трагедии десятки екатеринбуржцев пришли к храму. Днем 11 июня там прошла панихида о погибших.

Место, где погибли Екатерина Соколова и ее девятилетний сын Саша, Елена Бекетова и Владислав Сонин, было завалено цветами и игрушками.

11 июня возле храма прошла панихида Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Возле «Большого Златоуста» собрались представители диаспор, а также митрополит Евгений (Кульберг), который провел процессию.

Нукри Чавлеишвили выразил соболезнования Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Митрополит Евгений пришел на место трагедии помолиться за погибших Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Очевидцы трагедии до сих пор не могут поверить в то, что произошло вечером 10 июня. Многие искренне переживают за родных погибших, а также пострадавших в страшной аварии, которые сейчас находятся в больнице.

«Группа работала, скорая, пожарные тут были, полиция. Это очень сильно задевает. Мы здесь не навсегда, такое может с каждым произойти. Я проезжал около получаса после аварии и видел последствия. Перекрыта была только правая полоса. Где авто стояло, были тоже пострадавшие. Пробок не было», — поделился екатеринбуржец.

Очевидцы не могут поверить в случившееся Источник: Дарья Манохина / E1.RU

«Тяжело и страшно. Не знаю, судьба это или что. Сама хотела вчера сюда прийти, может быть, могла и я на их месте оказаться. Не дай бог каждому такого», — сказала девушка, которая пришла к храму.

Екатеринбуржцы пришли выразить соболезнования Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Горожане останавливались рядом с мемориалом, чтобы помолиться и оставить цветы.

Многие оставляют цветы на мемориале Источник: Дарья Манохина / E1.RU

Источник: Дарья Манохина / E1.RU

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