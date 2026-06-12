«В скором времени убьет»: стюардесса из Петербурга просила полицию о помощи задолго до своей гибели в Дубае

Источник: «Фонтанка.ру»

В распоряжении «Фонтанки» есть видео, на котором 25-летняя стюардесса Анастасия Никулина, убитая в декабре 2025 года в Дубае, о чем Городские медиа писали, предупреждает, что ее бывший молодой человек «вероятнее всего, убьет». Девушка также заявила, что полиция не помогла ей. Спустя почти полгода после убийства Следственный комитет Петербурга возбудил уголовные дела против двух сотрудников УМВД по Красносельскому району, которые игнорировали заявления девушки.

Публикуем с разрешения матери убитой Источник: «Фонтанка.ру»

«Полиция мне не помогла». Что девушка говорила на видео

На кадрах, датированных 27 ноября 2025 года, Анастасия назвала имя своего преследователя — Морган Альберт Альбертович (ранее — Зарипов Альберт Рашидович). Она рассказала, что он неоднократно нападал на нее и ее мать, а сотни заявлений в девятый отдел полиции были аннулированы.

«Я записываю это видео с целью огласить [имя] человека, который надо мной издевается, который меня, вероятнее всего, в скором времени убьет. Сегодня 27-е число. Одиннадцатый месяц, двадцать пятый год. Это Морган Альберт Альбертович, бывший Зарипов Альберт Рашидович, который неоднократно на меня нападал, на которого было написано заявление девятнадцатого числа о нападении на меня и на мою маму», — заявляла Анастасия Никулина, уточнив, что заявления были «аннулированы».

Она уточнила, что обращалась в отделы в Красносельском и Московском районах. По ее словам, в авиакомпании «Победа», где она ранее работала, знали о нем и ловили его.

«Полиция мне не помогла. Неоднократно меня избивали, пытали. Неоднократно снимала побои. Рвались документы. Меня воровали. „Спасибо“ полиции, которая „хорошо“ работает», — в заключение сказала Никулина.

Дочь бывшего полицейского, погибшего в Сирии, осталась без помощи

Мать погибшей, Оксана, в разговоре с «Фонтанкой» 11 июня рассказала, что перед записью этого видео — 19 ноября — было одно из последних нападений. Ночью мужчина с сообщниками напал на дочь прямо в подъезде, вытащил на балкон 15-го этажа, избивал, душил и пытался вырвать документы. Прибывшая полиция продержала их в участке семь часов, но бездействовала. На следующий день преследователь вернулся, а позже беспрепятственно проник в квартиру, пока женщин не было дома.

Кто такой Альберт Морган. От наркотиков до преследования

41-летний Альберт родился в Казани. Там же получил высшее образование, а потом влип в историю с наркотиками и получил семь лет лишения свободы в качестве наказания. Отбыв положенное, он выдвинулся в Петербург, чтобы всё начать с чистого листа.

По данным «Фонтанки», пару лет назад стюардесса познакомилась с 39-летним мужчиной. Между ними вспыхнул бурный роман. Позже в паре начался конфликт из-за того, что девушка хотела летать на частных джетах, он же был против, ассоциируя эту работу с эскортом.

Альберт Морган Источник: «Фонтанка.ру»

«Не отвлекайте меня». Преследование продолжалось в разных городах

Оксана рассказала, что дочь боялась возвращаться в родной Омск, так как знала, что он будет ее караулить. В какой-то момент девушка оказалась в Казани, но и там преследователь настиг ее. По словам Оксаны, она позвонила полицейскому из Петербурга, который был в курсе их ситуации, но тот на повышенных тонах сказал не отвлекать его от служебных обязанностей.

«Он достаточно раздраженно и на повышенном тоне мне ответил, чтобы я ему не звонила и не отвлекала его от ведения им служебных обязанностей», — рассказала «Фонтанке» мать Анастасии.

Как отметила женщина, полицейских всегда интересовал лишь вопрос, откуда у 25-летней девушки деньги на квартиру, а не ее безопасность. Оксана подчеркнула, что отец Анастасии был полковником полиции, участником чеченских кампаний, погиб в Сирии.

«Человек, который отдал всю свою жизнь на службу стране, людям, Отечеству, который погиб, а дочь его, получается, осталась без защиты. Причем я также обращалась к его коллегам, начальникам. И дочь обращалась. И с их стороны тоже помощи не было. Как жить простым людям, которые честно живут, трудятся?» — со слезами произнесла собеседница издания.

Убийство в Дубае. 15 ударов ножницами

Как писала «Фонтанка», старший участковый и оперуполномоченный уголовного розыска УМВД по Красносельскому району получали от девушки жалобы о насилии с 2024 года. Однако к Моргану ни у кого из них вопросов не возникло. Он беспрепятственно отправился в Дубай, где в это время находилась Анастасия. В ночь на 18 декабря 2025 года в отеле Voco Bonnington Dubai он нанес ей не менее 15 ударов ножницами. От полученных ран девушка скончалась на месте.

После этого Альберт Морган вернулся в Петербург и стал рассылать заявки, чтобы отправиться на СВО, но был задержан, а 21 декабря арестован. Спустя почти полгода, 11 июня 2026 года, Следственный комитет Петербурга сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении двух сотрудников УМВД по Красносельскому району. Их подозревают в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.