На АЗС в Дагестане прогремела серия взрывов — с округи эвакуируют сотни человек

На месте работает МЧС Источник: Администрации Кизилюртовского района / «ВКонтакте»

В Дагестане 9 июня произошла серия взрывов на АЗС, из-за чего начался крупный пожар в промышленной зоне Кизилюрта. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан.

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции „Метан“ (ГРС Новый Сулак) произошли три взрыва», — говорится в сообщении.

Источник: Подслушано Дагестан / «ВКонтакте»

Как уточнили в ведомстве, рядом с АЗС произошел порыв газопровода. Сейчас на месте работают экстренные службы. Специалисты проводят работы по ликвидации пожара и предотвращению распространения огня на соседние объекты.

Власти перекрыли ближайшие к месту пожара в Кизилюрте улицы. Из домов эвакуировано более 100 человек, сообщил ТАСС глава Кизилюрта Саид Маматханов.

Источник: Администрации Кизилюртовского района / "ВКонтакте"

«Две улицы, ближайшие к возгоранию, перекрыты. Эвакуировано более 100 человек. Федеральная трасса не перекрывалась. Информации про пострадавших нет», — сказал он.

В Минздраве республики, в свою очередь, заявили, что пострадавших, по предварительным данным, нет. У места происшествия дежурят кареты скорой помощи, специалисты находятся в состоянии экстренной готовности.