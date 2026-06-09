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Происшествия На АЗС в Дагестане прогремела серия взрывов — с округи эвакуируют сотни человек

На АЗС в Дагестане прогремела серия взрывов — с округи эвакуируют сотни человек

Пожару присвоен повышенный ранг сложности

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На месте работает МЧС | Источник: Администрации Кизилюртовского района / «ВКонтакте»На месте работает МЧС | Источник: Администрации Кизилюртовского района / «ВКонтакте»

На месте работает МЧС

Источник:

Администрации Кизилюртовского района / «ВКонтакте»

В Дагестане 9 июня произошла серия взрывов на АЗС, из-за чего начался крупный пожар в промышленной зоне Кизилюрта. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан.

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступило сообщение о том, что на автозаправочной станции „Метан“ (ГРС Новый Сулак) произошли три взрыва», — говорится в сообщении.

Источник:

Подслушано Дагестан / «ВКонтакте»

Как уточнили в ведомстве, рядом с АЗС произошел порыв газопровода. Сейчас на месте работают экстренные службы. Специалисты проводят работы по ликвидации пожара и предотвращению распространения огня на соседние объекты.

Власти перекрыли ближайшие к месту пожара в Кизилюрте улицы. Из домов эвакуировано более 100 человек, сообщил ТАСС глава Кизилюрта Саид Маматханов.

Источник:

Администрации Кизилюртовского района / "ВКонтакте"

«Две улицы, ближайшие к возгоранию, перекрыты. Эвакуировано более 100 человек. Федеральная трасса не перекрывалась. Информации про пострадавших нет», — сказал он.

В Минздраве республики, в свою очередь, заявили, что пострадавших, по предварительным данным, нет. У места происшествия дежурят кареты скорой помощи, специалисты находятся в состоянии экстренной готовности.

Обновлено в 21:20 (мск). Факельное горение в районе пожара достигает 15 метров в высоту. Пострадавших нет. Более 1,4 тысячи жителей села Гельбах в Дагестане эвакуировали после ЧП на газопроводе, сообщили в ГУ МЧС.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Пожар АЗС Взрыв Дагестан
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Комментарии
6
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1 час
Собираем гуманитарную помощь братьям!
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Мы уже привыкли к регулярным диверсиям Украины. Хотелось бы услышать жестокий приказ нашего Главкома.
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